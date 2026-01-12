13:41

Почти треть праздничных травм в Калининграде — «подарки» гололёда

За время новогодних праздников в травмпункт БСМП Калининграда поступили 1137 пациентов, что сопоставимо с показателями прошлого года. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале медучреждения, предоставив подробную инфографику по обращениям.

Пик обращений пришелся на 2 и 10 января. Почти треть случаев (28%) была связана с гололёдом — из-за него пострадали 316 человек. Наиболее уязвимыми зонами стали кисть (285 случаев) и голень (243). Реже фиксировались повреждения предплечья (228), стопы (206), плеча (131) и других частей тела.

Калининградцы из-за снега и льда на тротуарах стали на 33% чаще обращаться в травмпункт.

Снегопады зимой 2025-2026 года
