Завершаем год с настоящим чудом: читатели «Клопс» помогли семерым тяжелобольным детям

2025 год подходит к концу, и есть итоги, которыми хочется делиться от всего сердца. За этот год читатели «Клопс» и благотворительный центр «Верю в чудо» помогли семерым тяжелобольным детям, подарив им шанс на счастливую жизнь.

Для всех этих семей поддержка читателей стала решающей — за счёт неё удалось оплатить обследования, лечение и реабилитацию, без которых дети не смогли бы полноценно расти дальше.

Фото: Кристина Тараненко

1. Двухлетний Лёша Тараненко родился с редкой патологией: у него почти отсутствует мозолистое тело головного мозга. Благодаря публикации «Клопс», сбор удалось закрыть за несколько часов!

Семья оплатила генетический анализ и смогла приобрести билеты в Санкт-Петербург, в центр, где прошло обследование. Две недели назад мама Кристина и Лёша вернулись в Калининград. Кроме того, мальчику сделали МРТ головного мозга. Изменения есть, рассказала мама, но это не мешает малышу развиваться в своём темпе. Врачи Лёшу похвалили и даже удивились, как много он уже добился!

Завершаем год с настоящим чудом: читатели «Клопс» помогли семерым тяжелобольным детям - Новости Калининграда | Фото: Людмила Сердюк
Фото: Людмила Сердюк

2. Трёхлетнему Брониславу Сердюку с первичным иммунодефицитом приобрели инфузомат и инфузионные наборы. Благодаря аппарату введение препарата под кожу происходит равномерно и медленно. Так иммуноглобулин усваивается лучше, а в местах введения не остаётся шишек, от которых мальчику было так больно. Сейчас Бронислав получает многостороннюю терапию.

Фото: Анна Евдошенко

3. Двухлетней Кристине Евдошенко с микроцефалией сбор помог организовать занятия в центре «Продвижение».

«Благодаря сбору мы можем продолжать получать эти недешёвые услуги. По Кристине потихоньку улучшения видны, — рассказывает мама девочки Анна. —  Более разумный взгляд становится, новые звуки появляются.  Для нас это очень значительно!»

Анна выразила благодарность всем, кто оказался небезразличен к истории их семьи. «Ты понимаешь, что не один, тебе есть на кого опереться!»

Фото: Анастасия Колесник

4. Трёхлетняя Ева Колесник, победившая рак печени, нуждалась в повторных анализах, наблюдении и сложных перелётах в другой город. Благодаря статье сбор закрыт, семье помогли с приобретением билетов. Длительный курс лечения в Москве завершён, сейчас девочка находится под наблюдением специалистов по месту жительства.

Завершаем год с настоящим чудом: читатели «Клопс» помогли семерым тяжелобольным детям - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

5. У двухлетнего Миши Гревцова тоже тяжёлый диагноз — ДЦП со спастической диплегией. Сбор закрыт, реабилитация оплачена и пройдена. 

«После неё Миша научился ходить в ходунках и начал осваивать трости», — дополнили в центре «Верю в чудо».

Завершаем год с настоящим чудом: читатели «Клопс» помогли семерым тяжелобольным детям - Новости Калининграда | Фото: Анна Фомина
Фото: Анна Фомина

6. 13-летняя Оля Фомина с идиопатическим сколиозом тоже нуждалась в помощи — девочке нужен был дорогостоящий корсет Шено. С помощью читателей «Клопс» его удалось приобрести. Девочка поблагодарила всех новогодним рисунком.

