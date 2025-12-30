Завершаем год с настоящим чудом: читатели «Клопс» помогли семерым тяжелобольным детям

ВКонтакте

Ссылка 2025 год подходит к концу, и есть итоги, которыми хочется делиться от всего сердца. За этот год читатели «Клопс» и благотворительный центр «Верю в чудо» помогли семерым тяжелобольным детям, подарив им шанс на счастливую жизнь. Для всех этих семей поддержка читателей стала решающей — за счёт неё удалось оплатить обследования, лечение и реабилитацию, без которых дети не смогли бы полноценно расти дальше.

Ссылка Фото: Кристина Тараненко

1. Двухлетний Лёша Тараненко родился с редкой патологией: у него почти отсутствует мозолистое тело головного мозга. Благодаря публикации «Клопс», сбор удалось закрыть за несколько часов! Семья оплатила генетический анализ и смогла приобрести билеты в Санкт-Петербург, в центр, где прошло обследование. Две недели назад мама Кристина и Лёша вернулись в Калининград. Кроме того, мальчику сделали МРТ головного мозга. Изменения есть, рассказала мама, но это не мешает малышу развиваться в своём темпе. Врачи Лёшу похвалили и даже удивились, как много он уже добился!

Фото: Людмила Сердюк

2. Трёхлетнему Брониславу Сердюку с первичным иммунодефицитом приобрели инфузомат и инфузионные наборы. Благодаря аппарату введение препарата под кожу происходит равномерно и медленно. Так иммуноглобулин усваивается лучше, а в местах введения не остаётся шишек, от которых мальчику было так больно. Сейчас Бронислав получает многостороннюю терапию.

Фото: Анна Евдошенко

3. Двухлетней Кристине Евдошенко с микроцефалией сбор помог организовать занятия в центре «Продвижение». «Благодаря сбору мы можем продолжать получать эти недешёвые услуги. По Кристине потихоньку улучшения видны, — рассказывает мама девочки Анна. — Более разумный взгляд становится, новые звуки появляются. Для нас это очень значительно!» Анна выразила благодарность всем, кто оказался небезразличен к истории их семьи. «Ты понимаешь, что не один, тебе есть на кого опереться!»

Фото: Анастасия Колесник

4. Трёхлетняя Ева Колесник, победившая рак печени, нуждалась в повторных анализах, наблюдении и сложных перелётах в другой город. Благодаря статье сбор закрыт, семье помогли с приобретением билетов. Длительный курс лечения в Москве завершён, сейчас девочка находится под наблюдением специалистов по месту жительства.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

5. У двухлетнего Миши Гревцова тоже тяжёлый диагноз — ДЦП со спастической диплегией. Сбор закрыт, реабилитация оплачена и пройдена. «После неё Миша научился ходить в ходунках и начал осваивать трости», — дополнили в центре «Верю в чудо».

Фото: Анна Фомина