Театр Николая Захарова

Калининград, ул.Глазунова 9 (главный вход ул. Глазунова 22)
Телефон: 89114556789, 89114657265

Расписание

7 января
среда
12:00
«Серебряное копытце»
8 января
четверг
18:00
«Новогодний роман»
9 января
пятница
18:00
Джаз клуб при свечах
10 января
суббота
18:00
«Муж в новогоднюю ипотеку»
16 января
пятница
19:00
Эдит Пиаф. На балу удачи
24 января
суббота
12:00
«Маленький принц»
24 января
суббота
18:00
«Безымянная звезда»
25 января
воскресенье
17:00
«Турбулентность»
30 января
пятница
19:00
«Князь»

О заведении

Театр для искушенного зрителя. Единственный в городе театр, где зрители сидят за столиками и смотрят представление на расстоянии вытянутой руки. Бокал приветственного напитка в подарок. Гостеприимная атмосфера и камерность зала делают спектакли особенными, что по достоинству оценивают гости театра.

