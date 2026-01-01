Театр Николая Захарова

Расписание
7 января
среда
|12:00
«Серебряное копытце»
8 января
четверг
|18:00
«Новогодний роман»
9 января
пятница
|18:00
Джаз клуб при свечах
10 января
суббота
|18:00
«Муж в новогоднюю ипотеку»
16 января
пятница
|19:00
Эдит Пиаф. На балу удачи
24 января
суббота
|12:00
«Маленький принц»
24 января
суббота
|18:00
«Безымянная звезда»
25 января
воскресенье
|17:00
«Турбулентность»
30 января
пятница
|19:00
«Князь»
О заведении
Театр для искушенного зрителя. Единственный в городе театр, где зрители сидят за столиками и смотрят представление на расстоянии вытянутой руки. Бокал приветственного напитка в подарок. Гостеприимная атмосфера и камерность зала делают спектакли особенными, что по достоинству оценивают гости театра.
