«Маленький принц»
Режиссер: Заслуженный артист России Николай Захаров
Продолжительность: 1 час 30 минут

14 марта
суббота
11:00
Театр Николая Захарова

Посвящается детям, которые будут взрослыми и взрослым, которые были детьми. Театр Николая Захарова бережно, трепетно, но всё же по-своему, рассказывает знаменитую историю Антуана де Сент-Экзюпери. 

Детям будет созвучна трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познает мир, учится дружбе и любви, а взрослым – философская глубина и афористичность текста.