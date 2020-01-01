«Маленький принц»

Режиссер: Заслуженный артист России Николай Захаров
Продолжительность: 1 час 30 минут
Дата и место
|
14 марта
суббота
|11:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
Посвящается детям, которые будут взрослыми и взрослым, которые были детьми. Театр Николая Захарова бережно, трепетно, но всё же по-своему, рассказывает знаменитую историю Антуана де Сент-Экзюпери.
Детям будет созвучна трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познает мир, учится дружбе и любви, а взрослым – философская глубина и афористичность текста.