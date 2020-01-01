Режиссер: Заслуженный артист России Николай Захаров
Продолжительность: 2 часа 15 минут с антрактом
Дата и место
|
1 марта
воскресенье
|17:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
День рождения жены главного героя. Он богат и решает сделать ей незабываемый сюрприз. Вместо стандартной встречи с родственниками и друзьями, он приглашает на праздник «необычных» гостей. Все для того, чтобы развлечь любимую и создать неповторимую атмосферу. Но, как часто бывает, планы рушатся, а жизнь преподносит неожиданные повороты. Что же происходит на самом деле? Кто кого «развеселит» в итоге? Ответы на эти вопросы вы найдете в спектакле «Фуршет для придурка».