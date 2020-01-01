«Париж-Paris»

Режиссер: Заслуженный артист России Николай Захаров
Продолжительность: 2 часа 15 минут с антрактом
Дата и место
|
13 марта
пятница
|19:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
Триллер, финал которого определяет зритель. Новый театральный проект, в котором ни режиссёр, ни актёры не знают, чем закончится спектакль.
Персонажи — незнакомые друг другу парижане — вовлечены в странную игру. За огромные деньги их нанимают сыграть любящую семью. Условие – не раскрывать своих чувств, однако это оказалось не так-то просто. Кто из персонажей̆ дойдёт до конца? Танго без прикосновений, чувственная музыка, уникальное режиссёрское видение — мир иллюзий взрывает правду жизни.