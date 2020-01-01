Джаз и лирика. Огонь любви.

Дата и место
|
8 марта
воскресенье
|17:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
Поздравляем любимых женщин в театре Николая Захарова! Приглашаем вас на незабываемый вечер живой музыки и вокала в исполнении джаз квартета Натальи Наумовой.
- Наталия Наумова — вокал, лауреат джазовых фестивалей;
- Светлана Полевая, меццо — сопрано;
- Александр Турцевич — эл. гитара;
- Олег Янкилевич — контрабас.
В джазовой части программы прозвучат всемирноизвестные композиции:
- «Harlem Nocturne» (Earle Hagen,Dick Rodgers),
- «Puttin» on the Ritz» ( Irving Berlin),
- «Gee, baby, ain»t I good to you» ( Andy Razaf, Don Redman),
- «Nature boy» ( Eden Ahbez), «Masquerade» ( Leon Russel) и другие