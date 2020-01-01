Концерты
Джаз и лирика. Огонь любви.

6+
Дата и место

8 марта
воскресенье
17:00
Театр Николая Захарова

О событии

Поздравляем любимых женщин в театре Николая Захарова! Приглашаем вас на незабываемый вечер живой музыки и вокала в исполнении джаз квартета Натальи Наумовой.

  • Наталия Наумова — вокал, лауреат джазовых фестивалей;
  • Светлана Полевая, меццо — сопрано;
  • Александр Турцевич — эл. гитара;
  • Олег Янкилевич — контрабас. 

В джазовой части программы прозвучат всемирноизвестные композиции: 

  • «Harlem Nocturne» (Earle Hagen,Dick Rodgers),
  • «Puttin» on the Ritz» ( Irving Berlin), 
  • «Gee, baby, ain»t I good to you» ( Andy Razaf, Don Redman),
  • «Nature boy» ( Eden Ahbez), «Masquerade» ( Leon Russel) и другие