Театр
Эдит Пиаф. На балу удачи

Эдит Пиаф. На балу удачи

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+
Купить билет без комиссии
Эдит Пиаф. На балу удачи
Режиссер: Заслуженный артист России Николай Захаров
Продолжительность: 2 часа с антрактом

Дата и место

27 февраля
пятница
19:00
Театр Николая Захарова

О событии

Спектакль байопик с живой музыкой и вокалом. 

Спектакль о необыкновенной жизни, любви и песнях великой певицы, наполненный живой музыкой, пронзительным вокалом и пластикой, в ярком исполнении актёров и музыкантов — любимцев калининградской публики.

Режиссёр Николай Захаров вдумчиво и деликатно подошёл к созданию образа Эдит Пиаф, рассказывая о её судьбе и творчестве, таланте, о друзьях и любимых мужчинах.

Режиссёр берет тему удивительной раздвоенности личности героини: ощущавшая себя «маленьким воробышком» Пиаф в моменты робости и страха умела, преодолев себя, петь уверенно и мощно. И не случайно образ французской певицы на сцене создаётся двумя исполнительницами: драматической актрисой и вокалисткой, сплетающими этот сложный и противоречивый образ силой своих дарований.

Тема войны — особая в жизни Пиаф. В концлагере с французскими военно-пленными она выступала не раз, делая в конце общее фото на память. Никто и подумать тогда не мог, что по возвращению во Францию, артистка отправлялась в фотолабораторию движения «Сопротивление». Из каждой привезенной ею фотографии фотографы переснимали отдельно лицо каждого узника. На новые гастроли Эдит отправлялась уже с фальшивыми удостоверениями личности.

Так, благодаря маленькой и упрямой певице, сто двадцать французских пленных солдат получили долгожданную свободу. Уже после войны над Эдит Пиаф объявили суд, обвинив её в сотрудничестве с фашистами. Тогда бывшие узники концлагерей встали на её защиту.

Они рассказали об этой маленькой храброй женщине, которая не боялась жертвовать своей жизнью, и это привело судий в изумление, заставив их встать и отдать ей честь, как настоящему герою страны. Солдаты, чьи жизни помогла спасти Эдит, еще долгие годы посещали её концерты. На них они все вместе плакали и вспоминали прожитое. Пиаф, уверявшая всех, что не умеет плакать, проливала слезы вместе со всеми.

За два часа со сцены звучит много песен: от малознакомых до шлягеров – «музыкальных визиток» Франции.

«Я пою не для всех, я пою для каждого», – говорила Эдит Пиаф. Её голос – одни из голосов ушедшего века, ставший символом belle France, как Марсельеза или Эйфелева башня.

«Моя жизнь была отвратительной, это правда. Но моя жизнь была и восхитительной. Потому что я любила, прежде всего, её». «Я ни о чём не жалею» — стали последними словами Певицы и Женщины.

Действующие лица и исполнители:

  • Эдит Пиаф — актриса Светлана Захарова и певица Наталья Наумова
  • Луи Дюппон, месье Гасьен, Марсель Сердан, Луи Лепле, Раймон Ассо, Ив Монтан — Александр Лазарев, Виктор Вальченко
  • Жан, Аккордеонист — Илья Пищенко
  • Хореограф — Илья Чепелев
  • Звукорежиссёр — Александр Костенко