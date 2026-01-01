«Танго в Париже»

Дата и место
|
31 января
суббота
|18:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
Фантазия о любви с вокалом и скрипкой.
Авторский спектакль, созданный специально для Театра Николая Захарова о сложных взаимоотношениях в классическом любовном треугольнике, о человеческих чувствах, в которых не так-то легко разобраться и очень легко запутаться.
Она — красивая, талантливая, деловая женщина в устоявшихся отношениях с обаятельным ловеласом средних лет. И вдруг случается яркая вспышка — богатый, страстно влюблённый в неё, молодой друг, он безнадёжно влюбляется в неё и настаивает на том, что разница в возрасте не имеет значения.
Но, всё не так просто!..у каждого свои причины для поступков и свои решения для проблем. Любовь на разрыв аорты или долголетняя привязанность?
При сопровождении танцевальной группы «Шок» – лауреатов престижных танцевальных конкурсов, виртуозной скрипачки, лауреата международных вокальных конкурсов, участницы международных джазовых фестивалей Вероники Покровской и чарующего голоса джазовой вокалистки Наталии Наумовой.
В спектакле заняты:
- Николай Захаров
- Светлана Захарова
- Сергей Борисов
- Александр Лазарев
- Алёна Мухина
Режиссёр-постановщик и автор спектакля Заслуженный артист России Николай Захаров
Зал открывается за 40 минут до спектакля. Работает театральный буфет.