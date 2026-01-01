Театр
«Танго в Париже»

«Танго в Париже»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
Купить билет без комиссии

Дата и место

31 января
суббота
18:00
Театр Николая Захарова

О событии

Фантазия о любви с вокалом и скрипкой.

Авторский спектакль, созданный специально для Театра Николая Захарова о сложных взаимоотношениях в классическом любовном треугольнике, о человеческих чувствах, в которых не так-то легко разобраться и очень легко запутаться.

Она — красивая, талантливая, деловая женщина в устоявшихся отношениях с обаятельным  ловеласом средних лет. И вдруг случается яркая вспышка — богатый, страстно влюблённый в неё, молодой друг, он безнадёжно влюбляется в неё и настаивает на том, что разница в возрасте не имеет значения.

Но, всё не так просто!..у каждого свои причины для поступков и свои решения для проблем. Любовь на разрыв аорты или долголетняя привязанность?

При сопровождении танцевальной группы «Шок» – лауреатов престижных танцевальных конкурсов,  виртуозной скрипачки, лауреата международных вокальных конкурсов, участницы международных джазовых фестивалей Вероники Покровской и чарующего голоса джазовой вокалистки Наталии Наумовой.

В спектакле заняты:

  • Николай Захаров
  • Светлана Захарова
  • Сергей Борисов
  • Александр Лазарев
  • Алёна Мухина

Режиссёр-постановщик и автор спектакля Заслуженный артист России Николай Захаров

Зал открывается за 40 минут до спектакля. Работает театральный буфет.