Режиссер: Заслуженный артист России Николай Захаров
Продолжительность: 2 часа 40 мин. с антрактом
Дата и место
|
6 марта
пятница
|19:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
Новый формат общения с искусством!
Хочется страстей? Здесь вы увидите все! Ревность, ненависть, любовь, плети, ножи, кресты и убийство! Лепестки роз, брошенные в лицо, из красных превратятся в черные и истекут кровью, обнажая невыносимые любовные треугольники. Мистика, рок, красота и уродство. Некая «игра в игре», в которой актёры перевоплощаются в персонажей романа, получая свободу существования. Но! Режиссёр - призрак присутствует везде с правом вмешательства в любой момент. Танцы и перемещения в черных плащах, великолепных одеждах, масках и головных уборах под магические звуки рока. Истинные лица прикрыты масками масонства.