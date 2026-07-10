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Тягучий, хрустящий, идеальный: делимся рецептом горячего бутерброда с тремя сырами на завтрак и перекус

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Тягучий, хрустящий, идеальный: делимся рецептом горячего бутерброда с тремя сырами на завтрак и перекус - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Хлеб, ломтик сыра и колбаса — вот чем чаще всего завтракают люди, собирающиеся впопыхах на работу. Однако мало кто задумывается, что, приложив чуть больше усилий и совсем немного времени, можно получить не просто бутерброд, а гастрономический шедевр. Простым и быстрым рецептом горячего сырного бутерброда с «Клопс» поделились находчивые домохозяйки. 

Ингредиенты

  • белый или цельнозерновой хлеб — 2 толстых ломтика; 
  • моцарелла, гауда или эдам — 50 г; 
  • чеддер, пармезан или маасдам — 30 г; 
  • сыр «Российский» — 20 г; 
  • сливочное масло — 1 ст. л.

Приготовление 

Отрезать от буханки два толстых ломтика хлеба шириной 1,5–2 см. Каждый с одной стороны покрыть сливочным маслом. Между ними выложить три вида сыра: один тягучий, второй пикантный и третий основной. 

Лучше всего натереть их на тёрке и перемешать, чтобы масса лучше плавилась. При выкладывании сыра важно сделать учесть небольшой отступ от краёв, чтобы тягучая начинка не вытекла за корочку и не пригорела к сковороде. 

Выложить бутерброд на раскалённую сковороду и накрыть крышкой на пару минут. Затем снять её и обжарить с двух сторон до золотистой корочки. Первый этап позволит быстрее расплавить начинку, а второй придаст внешней стороне хлеба хруст и аромат. Готовое блюдо подавать только в горячем виде. 

Для любителей закусок, полных тягучего расплавленного сыра, «Клопс» узнал простой рецепт мексиканской кесадильи

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