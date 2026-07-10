Тягучий, хрустящий, идеальный: делимся рецептом горячего бутерброда с тремя сырами на завтрак и перекус

Ингредиенты

белый или цельнозерновой хлеб — 2 толстых ломтика;

моцарелла, гауда или эдам — 50 г;

чеддер, пармезан или маасдам — 30 г;

сыр «Российский» — 20 г;

сливочное масло — 1 ст. л.

Приготовление

Отрезать от буханки два толстых ломтика хлеба шириной 1,5–2 см. Каждый с одной стороны покрыть сливочным маслом. Между ними выложить три вида сыра: один тягучий, второй пикантный и третий основной.

Лучше всего натереть их на тёрке и перемешать, чтобы масса лучше плавилась. При выкладывании сыра важно сделать учесть небольшой отступ от краёв, чтобы тягучая начинка не вытекла за корочку и не пригорела к сковороде.

Выложить бутерброд на раскалённую сковороду и накрыть крышкой на пару минут. Затем снять её и обжарить с двух сторон до золотистой корочки. Первый этап позволит быстрее расплавить начинку, а второй придаст внешней стороне хлеба хруст и аромат. Готовое блюдо подавать только в горячем виде.