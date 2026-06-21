Лекарство для души и тела: как сварить куриный суп с вермишелью прямо как у мамы

Куриный суп с вермишелью — одно из самых душевных блюд, напоминающих о родительской любви и заботе, ведь его часто готовят детям, когда они болеют. С возрастом ностальгия по нему не пропадает, но повторить тот самый вкус становится трудно. Однако эту задачу можно выполнить, если знать правильный рецепт. Именно им с «Клопс» поделились читатели.
Ингредиенты
- курица — 1 кг;
- вода — 3 л;
- репчатый лук — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- чеснок — 2 зубчика;
- лавровый лист — 1 шт;
- лапша («паутинка» или яичная) — 150 г;
- картофель — 2 шт;
- зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок;
- растительное масло — 1 ст. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Курицу разделать на составляющие, отделив кожу и лишний жир. Залить холодной водой и довести до кипения на среднем огне. Снять пену, убавить огонь до минимума, добавить перец горошком и лавровый лист.
Варить полтора часа, не допуская сильного кипения. За 10 минут до конца посолить, после вытащить курицу и отделить мясо от костей. Добавить нарезанную кубиком картошку.
Морковь натереть на тёрке, лук мелко порубить. Обжарить на растительном масле вместе с продавленным через пресс чесноком. Когда цвет станет золотистым, переложить овощи в бульон. Всыпать лапшу и варить 5–7 минут.
В конце положить куриное мясо и тщательно перемешать суп. Подавать в горячем виде со столовой ложкой сметаны и листиками свежей зелени.
Основа любого супа — это бульон. Как сделать его идеально прозрачным и насыщенным, узнал «Клопс».