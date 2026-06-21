Лекарство для души и тела: как сварить куриный суп с вермишелью прямо как у мамы

Ингредиенты

курица — 1 кг; вода — 3 л; репчатый лук — 1 шт; морковь — 1 шт; чеснок — 2 зубчика; лавровый лист — 1 шт; лапша («паутинка» или яичная) — 150 г; картофель — 2 шт; зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок; растительное масло — 1 ст. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Курицу разделать на составляющие, отделив кожу и лишний жир. Залить холодной водой и довести до кипения на среднем огне. Снять пену, убавить огонь до минимума, добавить перец горошком и лавровый лист.

Варить полтора часа, не допуская сильного кипения. За 10 минут до конца посолить, после вытащить курицу и отделить мясо от костей. Добавить нарезанную кубиком картошку.

Морковь натереть на тёрке, лук мелко порубить. Обжарить на растительном масле вместе с продавленным через пресс чесноком. Когда цвет станет золотистым, переложить овощи в бульон. Всыпать лапшу и варить 5–7 минут.

В конце положить куриное мясо и тщательно перемешать суп. Подавать в горячем виде со столовой ложкой сметаны и листиками свежей зелени.