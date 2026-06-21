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Лекарство для души и тела: как сварить куриный суп с вермишелью прямо как у мамы

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Лекарство для души и тела: как сварить куриный суп с вермишелью прямо как у мамы - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Куриный суп с вермишелью — одно из самых душевных блюд, напоминающих о родительской любви и заботе, ведь его часто готовят детям, когда они болеют. С возрастом ностальгия по нему не пропадает, но повторить тот самый вкус становится трудно. Однако эту задачу можно выполнить, если знать правильный рецепт. Именно им с «Клопс» поделились читатели.

Ингредиенты 

  1. курица — 1 кг;
  2. вода — 3 л;
  3. репчатый лук — 1 шт;
  4. морковь — 1 шт;
  5. чеснок — 2 зубчика;
  6. лавровый лист — 1 шт;
  7. лапша («паутинка» или яичная) — 150 г;
  8. картофель — 2 шт;
  9. зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок;
  10. растительное масло — 1 ст. л; 
  11. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Курицу разделать на составляющие, отделив кожу и лишний жир. Залить холодной водой и довести до кипения на среднем огне. Снять пену, убавить огонь до минимума, добавить перец горошком и лавровый лист. 

Варить полтора часа, не допуская сильного кипения. За 10 минут до конца посолить, после вытащить курицу и отделить мясо от костей. Добавить нарезанную кубиком картошку. 

Морковь натереть на тёрке, лук мелко порубить. Обжарить на растительном масле вместе с продавленным через пресс чесноком. Когда цвет станет золотистым, переложить овощи в бульон. Всыпать лапшу и варить 5–7 минут. 

В конце положить куриное мясо и тщательно перемешать суп. Подавать в горячем виде со столовой ложкой сметаны и листиками свежей зелени. 

Основа любого супа — это бульон. Как сделать его идеально прозрачным и насыщенным, узнал «Клопс». 

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