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Рецепт здоровья и молодости: готовим освежающий летний салат с крапивой и редиской

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Рецепт здоровья и молодости: готовим освежающий летний салат с крапивой и редиской - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Крапива — одно из самых недооценённых растений в кулинарии, хотя оно содержит большое количество витаминов. Если замочить его в кипятке и тем самым убрать жжение, получится необычный ингредиент ко многим блюдам, например, супу, омлету или салату. Одним из таких рецептов с «Клопс» поделились находчивые читатели. 

Ингредиенты 

  1. молодая крапива — 100 г;
  2. куриные яйца — 2 шт;
  3. редис — 3 шт;
  4. зелёный лук, петрушка — 1 пучок; 
  5. оливковое масло — 2 ст. л;
  6. соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Набрать крапиву вдали от проезжей части или на частном участке. Хорошо промыть, оторвать листья и замочить их в горячей воде на 2–3 минуты. Откинуть на дуршлаг и отжать лишнюю влагу. 

Лук и петрушку мелко нарубить и положить в миску вместе с крапивой. С помощью овощечистки или острого ножа нарезать редис тонкими кружочками. Яйца отварить вкрутую и разделить на половинки. Заправить салат маслом и специями. 

Крапиву можно использовать не только в приготовлении салатов, но и положить в суп для более интересного вкуса и текстуры

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