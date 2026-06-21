Рецепт здоровья и молодости: готовим освежающий летний салат с крапивой и редиской

Крапива — одно из самых недооценённых растений в кулинарии, хотя оно содержит большое количество витаминов. Если замочить его в кипятке и тем самым убрать жжение, получится необычный ингредиент ко многим блюдам, например, супу, омлету или салату. Одним из таких рецептов с «Клопс» поделились находчивые читатели.
Ингредиенты
- молодая крапива — 100 г;
- куриные яйца — 2 шт;
- редис — 3 шт;
- зелёный лук, петрушка — 1 пучок;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Набрать крапиву вдали от проезжей части или на частном участке. Хорошо промыть, оторвать листья и замочить их в горячей воде на 2–3 минуты. Откинуть на дуршлаг и отжать лишнюю влагу.
Лук и петрушку мелко нарубить и положить в миску вместе с крапивой. С помощью овощечистки или острого ножа нарезать редис тонкими кружочками. Яйца отварить вкрутую и разделить на половинки. Заправить салат маслом и специями.
Крапиву можно использовать не только в приготовлении салатов, но и положить в суп для более интересного вкуса и текстуры.