Рецепт здоровья и молодости: готовим освежающий летний салат с крапивой и редиской

Ингредиенты

молодая крапива — 100 г; куриные яйца — 2 шт; редис — 3 шт; зелёный лук, петрушка — 1 пучок; оливковое масло — 2 ст. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Набрать крапиву вдали от проезжей части или на частном участке. Хорошо промыть, оторвать листья и замочить их в горячей воде на 2–3 минуты. Откинуть на дуршлаг и отжать лишнюю влагу.

Лук и петрушку мелко нарубить и положить в миску вместе с крапивой. С помощью овощечистки или острого ножа нарезать редис тонкими кружочками. Яйца отварить вкрутую и разделить на половинки. Заправить салат маслом и специями.