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Острая закуска к мясу, рыбе и овощам: делимся пошаговым рецептом классической морковки по-корейски

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Острая закуска к мясу, рыбе и овощам: делимся пошаговым рецептом классической морковки по-корейски - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Морковь по-корейски — это не просто закуска, а настоящий взрыв вкуса, который способен преобразить любое блюдо из овощей, мяса, рыбы и птицы. Секрет кроется не столько в ингредиентах, сколько в особом балансе пряностей, который создаёт ту самую пикантность и аппетитный хруст. Классическим рецептом моркови по-корейски с «Клопс» поделились опытные кулинары. 

Ингредиенты

  1. морковь — 500 г;
  2. кунжут — 1 ст. л;
  3. репчатый лук — 1 шт;
  4. чеснок — 3 зубчика;
  5. растительное масло — 50–60 мл;
  6. уксус 9% — 1 ст. л;
  7. кориандр — 1 щепотка;
  8. красный и чёрный молотые перцы, соль, сахар — по вкусу. 

Приготовление

Морковь очистить и нарезать тонкой соломкой (или натереть на специальной тёрке). Смешать с продавленным через пресс чесноком и специями. 

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Полить морковь горячим маслом, уксусом и тщательно перемешать. По желанию можно добавить жареный лук. Готовое блюдо убрать в холодильник, а при подаче щедро посыпать кунжутом. 

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