Острая закуска к мясу, рыбе и овощам: делимся пошаговым рецептом классической морковки по-корейски

Ингредиенты

морковь — 500 г; кунжут — 1 ст. л; репчатый лук — 1 шт; чеснок — 3 зубчика; растительное масло — 50–60 мл; уксус 9% — 1 ст. л; кориандр — 1 щепотка; красный и чёрный молотые перцы, соль, сахар — по вкусу.

Приготовление

Морковь очистить и нарезать тонкой соломкой (или натереть на специальной тёрке). Смешать с продавленным через пресс чесноком и специями.

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Полить морковь горячим маслом, уксусом и тщательно перемешать. По желанию можно добавить жареный лук. Готовое блюдо убрать в холодильник, а при подаче щедро посыпать кунжутом.