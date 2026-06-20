Острая закуска к мясу, рыбе и овощам: делимся пошаговым рецептом классической морковки по-корейски

Морковь по-корейски — это не просто закуска, а настоящий взрыв вкуса, который способен преобразить любое блюдо из овощей, мяса, рыбы и птицы. Секрет кроется не столько в ингредиентах, сколько в особом балансе пряностей, который создаёт ту самую пикантность и аппетитный хруст. Классическим рецептом моркови по-корейски с «Клопс» поделились опытные кулинары.
Ингредиенты
- морковь — 500 г;
- кунжут — 1 ст. л;
- репчатый лук — 1 шт;
- чеснок — 3 зубчика;
- растительное масло — 50–60 мл;
- уксус 9% — 1 ст. л;
- кориандр — 1 щепотка;
- красный и чёрный молотые перцы, соль, сахар — по вкусу.
Приготовление
Морковь очистить и нарезать тонкой соломкой (или натереть на специальной тёрке). Смешать с продавленным через пресс чесноком и специями.
Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Полить морковь горячим маслом, уксусом и тщательно перемешать. По желанию можно добавить жареный лук. Готовое блюдо убрать в холодильник, а при подаче щедро посыпать кунжутом.
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