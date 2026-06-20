Янтарная сладость на круглый год: как приготовить дома и закатать в банки сладкое варенье из абрикосов

Ингредиенты

абрикосы — 1 кг;

сахар — 800 г;

лимонный сок — 2 ст. л;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Абрикосы тщательно помыть и обсушить, затем разделить пополам, удалить косточку и переложить в кастрюлю. Лучше выбрать спелые, но слегка твёрдые плоды, так как слишком мягкие в процессе приготовления превратятся в кашу. Засыпать фрукты сахаром и оставить на два часа при комнатной температуре, чтобы выделился сок.

Довести массу до кипения, снимая пену. Когда начнётся бурное бурление, варить ещё 10 минут, снять с плиты и остудить. Затем снова вскипятить абрикосы, добавить лимонный сок и варить ещё 20 минут.

Проверить готовность легко — если капля горячего сиропа не растекается на холодной поверхности, можно снимать с плиты. Разлить варенье по стерилизованным банкам, герметично закрыть крышками и дать полностью остыть при комнатной температуре.