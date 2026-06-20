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Янтарная сладость на круглый год: как приготовить дома и закатать в банки сладкое варенье из абрикосов

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Янтарная сладость на круглый год: как приготовить дома и закатать в банки сладкое варенье из абрикосов - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Абрикосовое варенье — это настоящее воплощение солнечного лета в банке. Его насыщенный янтарный цвет и нежный, тонкий аромат радуют как летом, так и зимой. Сделать из свежих плодов густой, карамельный десерт проще, чем может показаться на первый взгляд, ведь для этого нужны лишь фрукты, сахар и немного лимонного сока. Рецептом вкусного абрикосового варенья с «Клопс» поделились опытные домохозяйки.

Ингредиенты

  • абрикосы — 1 кг;
  • сахар — 800 г;
  • лимонный сок — 2 ст. л;
  • ванильный сахар — 1 ч. л. 

Приготовление 

Абрикосы тщательно помыть и обсушить, затем разделить пополам, удалить косточку и переложить в кастрюлю. Лучше выбрать спелые, но слегка твёрдые плоды, так как слишком мягкие в процессе приготовления превратятся в кашу. Засыпать фрукты сахаром и оставить на два часа при комнатной температуре, чтобы выделился сок. 

Довести массу до кипения, снимая пену. Когда начнётся бурное бурление, варить ещё 10 минут, снять с плиты и остудить. Затем снова вскипятить абрикосы, добавить лимонный сок и варить ещё 20 минут. 

Проверить готовность легко — если капля горячего сиропа не растекается на холодной поверхности, можно снимать с плиты. Разлить варенье по стерилизованным банкам, герметично закрыть крышками и дать полностью остыть при комнатной температуре. 

Ещё одно варенье, которое можно сварить летом и есть круглый год, — клубничное с мятой и лимоном

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