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Не заказать, а сделать самой: как дома приготовить роллы «Филадельфия» вкуснее, чем в ресторане

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Не заказать, а сделать самой: как дома приготовить роллы «Филадельфия» вкуснее, чем в ресторане - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Чаще всего на праздники, посиделки с друзьями, романтические свидания и просто в пятницу вечером заказывают суши. Чтобы сэкономить на покупке и доставке популярного блюда японской кухни, можно приготовить его самостоятельно, ведь это не так сложно,к ак может показаться. Простой рецепт классических роллов узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  1. круглозёрный рис — 200 г;
  2. вода — 240 мл;
  3. рисовый уксус — 3 ст. л;
  4. сахар — 2 ч. л;
  5. соль — 0,5 ч. л;
  6. водоросли нори — 2 листа;
  7. слабосолёный лосось — 250 г;
  8. творожный сыр — 200 г;
  9. огурец — 1 шт.

Приготовление

Залить рис водой и довести до кипения на медленном огне под плотно закрытой крышкой. Смешать его с сахаром, уксусом, солью и перемешать. 

Лосось нарезать тонкими пластинками, огурец — соломкой. Обернуть циновку пищевой плёнкой и выложить лист нори блестящей стороной вниз. Влажными руками с одного края распределить плотный слой риса, затем выложить дорожку сливочного сыра и огуречную соломку. 

Придерживая начинку пальцами, приподнять циновку и с нажимом свернуть ролл. Свободный край листа нори смочить водой и «приклеить» к основе. Затем нарезать всё на порционные кусочки шириной 1–2 см. Подавать с соевым соусом, имбирём и васаби. 

К роллам «Филадельфия» можно подать ещё одну азиатскую закуску — битые огурцы с кунжутом и перцем чили

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