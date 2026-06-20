Не заказать, а сделать самой: как дома приготовить роллы «Филадельфия» вкуснее, чем в ресторане

Чаще всего на праздники, посиделки с друзьями, романтические свидания и просто в пятницу вечером заказывают суши. Чтобы сэкономить на покупке и доставке популярного блюда японской кухни, можно приготовить его самостоятельно, ведь это не так сложно,к ак может показаться. Простой рецепт классических роллов узнал «Клопс».
Ингредиенты
- круглозёрный рис — 200 г;
- вода — 240 мл;
- рисовый уксус — 3 ст. л;
- сахар — 2 ч. л;
- соль — 0,5 ч. л;
- водоросли нори — 2 листа;
- слабосолёный лосось — 250 г;
- творожный сыр — 200 г;
- огурец — 1 шт.
Приготовление
Залить рис водой и довести до кипения на медленном огне под плотно закрытой крышкой. Смешать его с сахаром, уксусом, солью и перемешать.
Лосось нарезать тонкими пластинками, огурец — соломкой. Обернуть циновку пищевой плёнкой и выложить лист нори блестящей стороной вниз. Влажными руками с одного края распределить плотный слой риса, затем выложить дорожку сливочного сыра и огуречную соломку.
Придерживая начинку пальцами, приподнять циновку и с нажимом свернуть ролл. Свободный край листа нори смочить водой и «приклеить» к основе. Затем нарезать всё на порционные кусочки шириной 1–2 см. Подавать с соевым соусом, имбирём и васаби.
К роллам «Филадельфия» можно подать ещё одну азиатскую закуску — битые огурцы с кунжутом и перцем чили.