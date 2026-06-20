Не заказать, а сделать самой: как дома приготовить роллы «Филадельфия» вкуснее, чем в ресторане

Ингредиенты

круглозёрный рис — 200 г; вода — 240 мл; рисовый уксус — 3 ст. л; сахар — 2 ч. л; соль — 0,5 ч. л; водоросли нори — 2 листа; слабосолёный лосось — 250 г; творожный сыр — 200 г; огурец — 1 шт.

Приготовление

Залить рис водой и довести до кипения на медленном огне под плотно закрытой крышкой. Смешать его с сахаром, уксусом, солью и перемешать.

Лосось нарезать тонкими пластинками, огурец — соломкой. Обернуть циновку пищевой плёнкой и выложить лист нори блестящей стороной вниз. Влажными руками с одного края распределить плотный слой риса, затем выложить дорожку сливочного сыра и огуречную соломку.

Придерживая начинку пальцами, приподнять циновку и с нажимом свернуть ролл. Свободный край листа нори смочить водой и «приклеить» к основе. Затем нарезать всё на порционные кусочки шириной 1–2 см. Подавать с соевым соусом, имбирём и васаби.