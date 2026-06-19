Хрустящая свежесть со вкусом лета: как за 15 минут сделать на всю семью огуречные рулетики с сыром и зеленью

Когда за окном припекает солнце, хочется чего-то по-настоящему лёгкого, освежающего и полезного. В такой ситуации лучше всего подать к столу рулетики из огурца с творожным сыром и зеленью. Во-первых, они быстро и просто готовятся. Во-вторых, они получаются холодными, лёгкими, но, благодаря сыру, довольно сытными. Рецептом этого блюда с «Клопс» поделились читатели.
Ингредиенты
- огурцы среднеплодные — 2 шт;
- творожный сыр — 150 г;
- свежие укроп и петрушка — пара пучков;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Огурцы тщательно помыть и с помощью овощечистки нарезать тонкими слайсами. В небольшой миске смешать сыр, продавленный чрез пресс чеснок, специи и мелконарезанную зелень.
Огуречные ленты промокнуть бумажным полотенцем и выложить на доску. На кончик каждой положить чайную ложку с горкой начинки. Завернуть полосу в рулет и проткнуть зубочисткой, чтобы он не развалился. Украсить листиками петрушки и подавать к столу в охлаждённом виде.