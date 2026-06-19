Хрустящая свежесть со вкусом лета: как за 15 минут сделать на всю семью огуречные рулетики с сыром и зеленью

Ингредиенты

огурцы среднеплодные — 2 шт;

творожный сыр — 150 г;

свежие укроп и петрушка — пара пучков;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Огурцы тщательно помыть и с помощью овощечистки нарезать тонкими слайсами. В небольшой миске смешать сыр, продавленный чрез пресс чеснок, специи и мелконарезанную зелень.

Огуречные ленты промокнуть бумажным полотенцем и выложить на доску. На кончик каждой положить чайную ложку с горкой начинки. Завернуть полосу в рулет и проткнуть зубочисткой, чтобы он не развалился. Украсить листиками петрушки и подавать к столу в охлаждённом виде.