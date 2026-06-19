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Хрустящая свежесть со вкусом лета: как за 15 минут сделать на всю семью огуречные рулетики с сыром и зеленью

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Хрустящая свежесть со вкусом лета: как за 15 минут сделать на всю семью огуречные рулетики с сыром и зеленью - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Когда за окном припекает солнце, хочется чего-то по-настоящему лёгкого, освежающего и полезного. В такой ситуации лучше всего подать к столу рулетики из огурца с творожным сыром и зеленью. Во-первых, они быстро и просто готовятся. Во-вторых, они получаются холодными, лёгкими, но, благодаря сыру, довольно сытными. Рецептом этого блюда с «Клопс» поделились читатели. 

Ингредиенты

  • огурцы среднеплодные — 2 шт; 
  • творожный сыр — 150 г; 
  • свежие укроп и петрушка — пара пучков; 
  • чеснок — 2 зубчика; 
  • соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Огурцы тщательно помыть и с помощью овощечистки нарезать тонкими слайсами. В небольшой миске смешать сыр, продавленный чрез пресс чеснок, специи и мелконарезанную зелень. 

Огуречные ленты промокнуть бумажным полотенцем и выложить на доску. На кончик каждой положить чайную ложку с горкой начинки. Завернуть полосу в рулет и проткнуть зубочисткой, чтобы он не развалился. Украсить листиками петрушки и подавать к столу в охлаждённом виде. 

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