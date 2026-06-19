Золотистый завтрак с плавленым сюрпризом: как правильно приготовить пышный омлет с сыром и помидорами

Ингредиенты

яйца — 4 шт;

помидоры — 1 шт;

сыр «Российский», «Чеддер» или «Пармезан» — 40 г;

молоко — 50 мл;

растительное масло — 20 г;

сушёные укроп и петрушка — по вкусу.

Приготовление

С помощью венчика взбить яйца с молоком и травами до появления пены. Натереть сыр и половину объёма добавить в массу. У помидоров убрать жидкую сердцевину с семенами, а мякоть нарезать мелким кубиком.

Слегка обжарить томаты на сковороде с маслом, а затем залить сырно-яичной смесью. Накрыть крышкой и подождать 10 минут. На одну половину добавить оставшийся натёртый сыр и сложить омлет пополам. Через 5 минут выключить плиту, накрыть сковороду крышкой и дать блюду настояться ещё 5–7 минут, чтобы начинка расплавилась.