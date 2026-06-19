05:41

Золотистый завтрак с плавленым сюрпризом: как правильно приготовить пышный омлет с сыром и помидорами

  1. Рецепты
Автор:
Золотистый завтрак с плавленым сюрпризом: как правильно приготовить пышный омлет с сыром и помидорами - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Яйца — самый популярный продукт на завтрак. Их жарят, варят и готовят из них омлет. Однако просто взболтать яйца с молоком недостаточно, ведь блюдо должно насыщать энергией на несколько часов продуктивного дня. «Клопс» узнал, как сделать обычный омлет сытнее, вкуснее и красивее. 

Ингредиенты

  • яйца — 4 шт;
  • помидоры — 1 шт;
  • сыр «Российский», «Чеддер» или «Пармезан» — 40 г;
  • молоко — 50 мл;
  • растительное масло — 20 г;
  • сушёные укроп и петрушка — по вкусу. 

Приготовление 

С помощью венчика взбить яйца с молоком и травами до появления пены. Натереть сыр и половину объёма добавить в массу. У помидоров убрать жидкую сердцевину с семенами, а мякоть нарезать мелким кубиком. 

Слегка обжарить томаты на сковороде с маслом, а затем залить сырно-яичной смесью. Накрыть крышкой и подождать 10 минут. На одну половину добавить оставшийся натёртый сыр и сложить омлет пополам. Через 5 минут выключить плиту, накрыть сковороду крышкой и дать блюду настояться ещё 5–7 минут, чтобы начинка расплавилась. 

Помимо омлета на завтрак можно приготовить тонкие заварные блинчики с нежной серединкой и хрустящими краями

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Фило хрустит, а мёд льётся: рецепт идеальной пахлавы
18:48
Подойдёт к любому гарниру на обед и ужин: делимся рецептом нежных котлет под сырным одеялом
06:36
Самый простой рецепт без выпечки: как за пару минут порадовать себя диетическим десертом с творогом и ягодами
03:17
От одного запаха этого шашлыка уже текут слюни: как вкусно пожарить на мангале курицу в медово-горчичной глазури
Вчера
22:51
Правильная обрезка и защита вишнёвых деревьев под конец июня — раскрываем секрет больших и сочных ягод
Вчера
12:41
Все новости по теме
5 052
Кулинария рецепты