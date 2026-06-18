Нежная серединка и хрустящие края: делимся рецептом заварных блинов, которые получатся с первого раза

Ингредиенты

молоко — 200 мл; кипяток — 200 мл; мука — 160 г; яйца — 2 шт; соль — половина чайной ложки; растительное масло — 2 ст. л; сода или разрыхлитель — 1 ч. л; сахар — 1 ст. л.

Приготовление

Венчиком взбить яйца с сахаром и солью. Влить молоко, затем в несколько этапов просеять муку с содой, разбивая комочки. Тонкой струйкой влить кипяток, тщательно перемешивая, чтобы яйца не свернулись. Дать однородному тесту настояться 20 минут.

Снова всё перемешать и добавить растительное масло. Обжаривать блины на раскалённой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Важно не передержать их, иначе тесто высохнет и текстура готового блюда будет не такой нежной. Складывая блины в стопку, лучше смазывать каждый слой маслом.