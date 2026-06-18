05:07

Нежная серединка и хрустящие края: делимся рецептом заварных блинов, которые получатся с первого раза

  1. Рецепты
Автор:
Нежная серединка и хрустящие края: делимся рецептом заварных блинов, которые получатся с первого раза - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Тонкие, кружевные блины на молоке — это настоящая классика, которая способна превратить обычный завтрак в маленький праздник. Их нежный сливочный вкус и золотистые края неизменно вызывают аппетит и тёплые воспоминания о детстве. Причём в пластичный слой теста можно завернуть не только сладкие, но и сытные начинки. «Клопс» узнал простой рецепт, благодаря которому блинчики получаются безупречными с первого раза даже у начинающих кулинаров.  

Ингредиенты

  1. молоко — 200 мл;
  2. кипяток — 200 мл;
  3. мука — 160 г;
  4. яйца — 2 шт;
  5. соль — половина чайной ложки;
  6. растительное масло — 2 ст. л;
  7. сода или разрыхлитель — 1 ч. л; 
  8. сахар — 1 ст. л. 

Приготовление

Венчиком взбить яйца с сахаром и солью. Влить молоко, затем в несколько этапов просеять муку с содой, разбивая комочки. Тонкой струйкой влить кипяток, тщательно перемешивая, чтобы яйца не свернулись. Дать однородному тесту настояться 20 минут. 

Снова всё перемешать и добавить растительное масло. Обжаривать блины на раскалённой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Важно не передержать их, иначе тесто высохнет и текстура готового блюда будет не такой нежной. Складывая блины в стопку, лучше смазывать каждый слой маслом. 

С нежными блинчиками идеально сочетается клубничное варенье, которое можно сделать дома самостоятельно

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Фило хрустит, а мёд льётся: рецепт идеальной пахлавы
18:48
Подойдёт к любому гарниру на обед и ужин: делимся рецептом нежных котлет под сырным одеялом
06:36
Самый простой рецепт без выпечки: как за пару минут порадовать себя диетическим десертом с творогом и ягодами
03:17
От одного запаха этого шашлыка уже текут слюни: как вкусно пожарить на мангале курицу в медово-горчичной глазури
Вчера
22:51
Правильная обрезка и защита вишнёвых деревьев под конец июня — раскрываем секрет больших и сочных ягод
Вчера
12:41
Все новости по теме
10 599
Кулинария рецепты