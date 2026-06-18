Нежная серединка и хрустящие края: делимся рецептом заварных блинов, которые получатся с первого раза

Тонкие, кружевные блины на молоке — это настоящая классика, которая способна превратить обычный завтрак в маленький праздник. Их нежный сливочный вкус и золотистые края неизменно вызывают аппетит и тёплые воспоминания о детстве. Причём в пластичный слой теста можно завернуть не только сладкие, но и сытные начинки. «Клопс» узнал простой рецепт, благодаря которому блинчики получаются безупречными с первого раза даже у начинающих кулинаров.
Ингредиенты
- молоко — 200 мл;
- кипяток — 200 мл;
- мука — 160 г;
- яйца — 2 шт;
- соль — половина чайной ложки;
- растительное масло — 2 ст. л;
- сода или разрыхлитель — 1 ч. л;
- сахар — 1 ст. л.
Приготовление
Венчиком взбить яйца с сахаром и солью. Влить молоко, затем в несколько этапов просеять муку с содой, разбивая комочки. Тонкой струйкой влить кипяток, тщательно перемешивая, чтобы яйца не свернулись. Дать однородному тесту настояться 20 минут.
Снова всё перемешать и добавить растительное масло. Обжаривать блины на раскалённой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Важно не передержать их, иначе тесто высохнет и текстура готового блюда будет не такой нежной. Складывая блины в стопку, лучше смазывать каждый слой маслом.
С нежными блинчиками идеально сочетается клубничное варенье, которое можно сделать дома самостоятельно.