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Со сметаной, сгущёнкой и вареньем: готовим дома настоящие сырники с рикоттой вместо творога

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Со сметаной, сгущёнкой и вареньем: готовим дома настоящие сырники с рикоттой вместо творога - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Многие задаются вопросом, почему сырники так называются, ведь они готовятся из творога? А что, если и правда сделать их из сыра, например, рикотты? Получится нежнейшее, пышное блюдо, которое ничем не уступает классическому варианту по вкусу и текстуре, идеально подходит для завтрака и десерта. Как приготовить такие сырники, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. рикотта — 500 г;
  2. яйцо — 1 шт;
  3. сахар — 3 ст. л;
  4. ванильный сахар — 1 ч. л;
  5. рисовая мука — 3 ст. л;
  6. кукурузный крахмал — 1 ст. л;
  7. разрыхлитель — половина чайной ложки;
  8. растительное или сливочное масло — 2 ст. л; 
  9. сметана, сгущённое молоко, мёд, варенье — по вкусу. 

Приготовление

Смешать рикотту с яйцом, щепоткой соли, обычным и ванильным сахаром до однородной консистенции. Просеять муку с крахмалом и разрыхлителем. Тесто должно получиться мягким, но не липнуть к рукам. 

Присыпанными мукой ладонями сформировать несколько шариков и приплюснуть их ложкой. Разогреть на среднем огне сковороду с небольшим количеством масла и выложить сырники. Обжаривать по 3–5 минут с каждой стороны до хрустящей корочки. 

К сырникам из рикотты можно добавить домашнее клубничное варенье, которое варится с добавлением двух секретных ингредиентов. 

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