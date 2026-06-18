Со сметаной, сгущёнкой и вареньем: готовим дома настоящие сырники с рикоттой вместо творога

Ингредиенты

рикотта — 500 г; яйцо — 1 шт; сахар — 3 ст. л; ванильный сахар — 1 ч. л; рисовая мука — 3 ст. л; кукурузный крахмал — 1 ст. л; разрыхлитель — половина чайной ложки; растительное или сливочное масло — 2 ст. л; сметана, сгущённое молоко, мёд, варенье — по вкусу.

Приготовление

Смешать рикотту с яйцом, щепоткой соли, обычным и ванильным сахаром до однородной консистенции. Просеять муку с крахмалом и разрыхлителем. Тесто должно получиться мягким, но не липнуть к рукам.

Присыпанными мукой ладонями сформировать несколько шариков и приплюснуть их ложкой. Разогреть на среднем огне сковороду с небольшим количеством масла и выложить сырники. Обжаривать по 3–5 минут с каждой стороны до хрустящей корочки.