Со сметаной, сгущёнкой и вареньем: готовим дома настоящие сырники с рикоттой вместо творога

Многие задаются вопросом, почему сырники так называются, ведь они готовятся из творога? А что, если и правда сделать их из сыра, например, рикотты? Получится нежнейшее, пышное блюдо, которое ничем не уступает классическому варианту по вкусу и текстуре, идеально подходит для завтрака и десерта. Как приготовить такие сырники, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- рикотта — 500 г;
- яйцо — 1 шт;
- сахар — 3 ст. л;
- ванильный сахар — 1 ч. л;
- рисовая мука — 3 ст. л;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л;
- разрыхлитель — половина чайной ложки;
- растительное или сливочное масло — 2 ст. л;
- сметана, сгущённое молоко, мёд, варенье — по вкусу.
Приготовление
Смешать рикотту с яйцом, щепоткой соли, обычным и ванильным сахаром до однородной консистенции. Просеять муку с крахмалом и разрыхлителем. Тесто должно получиться мягким, но не липнуть к рукам.
Присыпанными мукой ладонями сформировать несколько шариков и приплюснуть их ложкой. Разогреть на среднем огне сковороду с небольшим количеством масла и выложить сырники. Обжаривать по 3–5 минут с каждой стороны до хрустящей корочки.
К сырникам из рикотты можно добавить домашнее клубничное варенье, которое варится с добавлением двух секретных ингредиентов.