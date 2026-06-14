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Как сделать из кабачков и творога нежную запеканку с сырной корочкой — проверенный рецепт, который всегда работает

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Как сделать из кабачков и творога нежную запеканку с сырной корочкой — проверенный рецепт, который всегда работает - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Овощная запеканка идеально подойдёт для лёгкого, но сытного ужина. Особенно, если добавить в неё творог и сделать сверху хрустящую сырную корочку. Простым и проверенным рецептом такого блюда с «Клопс» поделились находчивые читатели. 

Ингредиенты

  1. кабачки — 2 шт;
  2. творог 5–9% — 400 г;
  3. твёрдый сыр — 100 г;
  4. яйца — 3 шт;
  5. зелёный лук — 1 пучок;
  6. чеснок — 2–3 зубчика;
  7. пшеничная мука — 1 ст. л;
  8. соль, перец — по вкусу;
  9. растительное масло — 2 ст. л. 

Приготовление

Кабачки натереть на крупной тёрке, посолить, подождать 10 минут и отжать лишнюю влагу. Добавить творог, натёртый сыр, яйца, чеснок и зелень. Всё тщательно перемешать и всыпать муку, если масса слишком жидкая. Сверху посыпать толстым слоем сыра. 

Форму смазать маслом и залить получившимся тестом. Поставить в разогретую до 180 °С духовку, выпекать 45–55 минут, пока корочка не подрумянится. Готовое блюдо можно подавать как в горячем, так и охлаждённом виде. 

Запить ароматный пирог можно домашним квасом из ржаного хлеба, приготовленным своими руками. 

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