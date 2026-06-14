Как сделать из кабачков и творога нежную запеканку с сырной корочкой — проверенный рецепт, который всегда работает

Ингредиенты

кабачки — 2 шт; творог 5–9% — 400 г; твёрдый сыр — 100 г; яйца — 3 шт; зелёный лук — 1 пучок; чеснок — 2–3 зубчика; пшеничная мука — 1 ст. л; соль, перец — по вкусу; растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

Кабачки натереть на крупной тёрке, посолить, подождать 10 минут и отжать лишнюю влагу. Добавить творог, натёртый сыр, яйца, чеснок и зелень. Всё тщательно перемешать и всыпать муку, если масса слишком жидкая. Сверху посыпать толстым слоем сыра.

Форму смазать маслом и залить получившимся тестом. Поставить в разогретую до 180 °С духовку, выпекать 45–55 минут, пока корочка не подрумянится. Готовое блюдо можно подавать как в горячем, так и охлаждённом виде.