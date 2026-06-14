Как сделать из кабачков и творога нежную запеканку с сырной корочкой — проверенный рецепт, который всегда работает

Овощная запеканка идеально подойдёт для лёгкого, но сытного ужина. Особенно, если добавить в неё творог и сделать сверху хрустящую сырную корочку. Простым и проверенным рецептом такого блюда с «Клопс» поделились находчивые читатели.
Ингредиенты
- кабачки — 2 шт;
- творог 5–9% — 400 г;
- твёрдый сыр — 100 г;
- яйца — 3 шт;
- зелёный лук — 1 пучок;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- пшеничная мука — 1 ст. л;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление
Кабачки натереть на крупной тёрке, посолить, подождать 10 минут и отжать лишнюю влагу. Добавить творог, натёртый сыр, яйца, чеснок и зелень. Всё тщательно перемешать и всыпать муку, если масса слишком жидкая. Сверху посыпать толстым слоем сыра.
Форму смазать маслом и залить получившимся тестом. Поставить в разогретую до 180 °С духовку, выпекать 45–55 минут, пока корочка не подрумянится. Готовое блюдо можно подавать как в горячем, так и охлаждённом виде.
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