Зелёный детокс для организма и фигуры: рассказываем, как из брокколи, пары листьев и огурца сделать вкусный салат

Больше всего летом хочется именно овощных и лёгких блюд. Напрмер, хрустящая брокколи, нежный авокадо и сочные листья шпината идеально дополняют друг друга, создавая сбалансированное блюдо, полезное как для фигуры, так и для иммунитета. Если заправить их пикантной горчицей, маслом и мёдом для баланса вкуса, получится прекрасный салат на каждый день. Как правильно его приготовить, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- свежая брокколи — 100 г;
- шпинат — 1 горсть;
- листья салата айсберг или ромэн — 100 г;
- огурец — 1 большой или 3 маленьких;
- авокадо — 1 шт;
- оливковое масло — 3 ст. л;
- зернистая горчица — 1 ст. л;
- петрушка — 1 пучок;
- лимонный сок — 1 ч. л;
- мёд — половина чайной ложки;
- жареные тыквенные семечки, кунжут, соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Брокколи разобрать на соцветия, бланшировать в кипятке 3–4 минуты и опустить в ледяную воду, чтобы сохранить хруст. Огурец нарезать тонкими слайсами, авокадо — полукольцами.
Сложить все овощи в миску, добавить листья салата, петрушку и шпинат. Посолить, поперчить, заправить маслом с горчицей, лимонным соком и мёдом. В качестве альтернативы можно использовать греческий йогурт. Готовый салат посыпать тыквенными семечками и кунжутом.
Зелёный салат станет идеальным дополнением к сочной куриной грудке с отварным кускусом.