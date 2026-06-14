Зелёный детокс для организма и фигуры: рассказываем, как из брокколи, пары листьев и огурца сделать вкусный салат

Ингредиенты

свежая брокколи — 100 г; шпинат — 1 горсть; листья салата айсберг или ромэн — 100 г; огурец — 1 большой или 3 маленьких; авокадо — 1 шт; оливковое масло — 3 ст. л; зернистая горчица — 1 ст. л; петрушка — 1 пучок; лимонный сок — 1 ч. л; мёд — половина чайной ложки; жареные тыквенные семечки, кунжут, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Брокколи разобрать на соцветия, бланшировать в кипятке 3–4 минуты и опустить в ледяную воду, чтобы сохранить хруст. Огурец нарезать тонкими слайсами, авокадо — полукольцами.

Сложить все овощи в миску, добавить листья салата, петрушку и шпинат. Посолить, поперчить, заправить маслом с горчицей, лимонным соком и мёдом. В качестве альтернативы можно использовать греческий йогурт. Готовый салат посыпать тыквенными семечками и кунжутом.