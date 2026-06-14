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Зелёный детокс для организма и фигуры: рассказываем, как из брокколи, пары листьев и огурца сделать вкусный салат

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Зелёный детокс для организма и фигуры: рассказываем, как из брокколи, пары листьев и огурца сделать вкусный салат - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Больше всего летом хочется именно овощных и лёгких блюд. Напрмер, хрустящая брокколи, нежный авокадо и сочные листья шпината идеально дополняют друг друга, создавая сбалансированное блюдо, полезное как для фигуры, так и для иммунитета. Если заправить их пикантной горчицей, маслом и мёдом для баланса вкуса, получится прекрасный салат на каждый день. Как правильно его приготовить, узнал «Клопс».

Ингредиенты 

  1. свежая брокколи — 100 г; 
  2. шпинат — 1 горсть; 
  3. листья салата айсберг или ромэн — 100 г; 
  4. огурец — 1 большой или 3 маленьких; 
  5. авокадо — 1 шт; 
  6. оливковое масло — 3 ст. л; 
  7. зернистая горчица — 1 ст. л;
  8. петрушка — 1 пучок;
  9. лимонный сок — 1 ч. л; 
  10. мёд — половина чайной ложки;
  11. жареные тыквенные семечки, кунжут, соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Брокколи разобрать на соцветия, бланшировать в кипятке 3–4 минуты и опустить в ледяную воду, чтобы сохранить хруст. Огурец нарезать тонкими слайсами, авокадо — полукольцами. 

Сложить все овощи в миску, добавить листья салата, петрушку и шпинат. Посолить, поперчить, заправить маслом с горчицей, лимонным соком и мёдом. В качестве альтернативы можно использовать греческий йогурт. Готовый салат посыпать тыквенными семечками и кунжутом. 

Зелёный салат станет идеальным дополнением к сочной куриной грудке с отварным кускусом

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