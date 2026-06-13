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Салат и напиток в одной тарелке: готовим дома самый летний суп — окрошку на квасе

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Салат и напиток в одной тарелке: готовим дома самый летний суп — окрошку на квасе - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Одно их самых необычных блюд русской кухни — окрошка. Этот суп совмещает в себе функции хрустящего салата и бодрящего сладковатого напитка. Баланс вкуса, текстур и освежающей прохлады идеально подходит для жаркого летнего дня. Как приготовить самую вкусную окрошку, узнал «Клопс».

Ингредиенты

  1. картофель — 500 г;
  2. яйца — 3 шт;
  3. редис — 200 г;
  4. огурцы — 300 г;
  5. свежая зелень (лук, петрушка, укроп) — 1 пучок;
  6. докторская колбаса — 300 г;
  7. квас — 1,5 л;
  8. соль, перец — по вкусу.

Приготовление 

Картофель очистить от кожуры, отварить и нашинковать мелким кубиком. Яйца отварить вкрутую, охладить и разделить пополам. Редис и огурец нарезать тонкими кружочками, колбасу — кубиками. 

Все ингредиенты сложить в глубокую миску, приправить, перемешать, посыпать зеленью и залить квасом. Подавать в охлаждённом виде. 

Окрошку можно залить не просто магазинным квасом, а по-настоящему вкусным домашним напитком. «Клопс» узнал самый простой рецепт самодельного кваса на ржаном хлебе

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