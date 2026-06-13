Салат и напиток в одной тарелке: готовим дома самый летний суп — окрошку на квасе

Ингредиенты

картофель — 500 г; яйца — 3 шт; редис — 200 г; огурцы — 300 г; свежая зелень (лук, петрушка, укроп) — 1 пучок; докторская колбаса — 300 г; квас — 1,5 л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель очистить от кожуры, отварить и нашинковать мелким кубиком. Яйца отварить вкрутую, охладить и разделить пополам. Редис и огурец нарезать тонкими кружочками, колбасу — кубиками.

Все ингредиенты сложить в глубокую миску, приправить, перемешать, посыпать зеленью и залить квасом. Подавать в охлаждённом виде.