Салат и напиток в одной тарелке: готовим дома самый летний суп — окрошку на квасе

Одно их самых необычных блюд русской кухни — окрошка. Этот суп совмещает в себе функции хрустящего салата и бодрящего сладковатого напитка. Баланс вкуса, текстур и освежающей прохлады идеально подходит для жаркого летнего дня. Как приготовить самую вкусную окрошку, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- картофель — 500 г;
- яйца — 3 шт;
- редис — 200 г;
- огурцы — 300 г;
- свежая зелень (лук, петрушка, укроп) — 1 пучок;
- докторская колбаса — 300 г;
- квас — 1,5 л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Картофель очистить от кожуры, отварить и нашинковать мелким кубиком. Яйца отварить вкрутую, охладить и разделить пополам. Редис и огурец нарезать тонкими кружочками, колбасу — кубиками.
Все ингредиенты сложить в глубокую миску, приправить, перемешать, посыпать зеленью и залить квасом. Подавать в охлаждённом виде.
Окрошку можно залить не просто магазинным квасом, а по-настоящему вкусным домашним напитком. «Клопс» узнал самый простой рецепт самодельного кваса на ржаном хлебе.