Решаем главную проблему диетического меню: как приготовить сочную куриную грудку, которая не засыхает на следующий день

Самое частое, что готовят люди на диете — это куриная грудка, так как она надолго насыщает и содержит минимум калорий. Однако обычно она получается сухой и поэтому безвкусной. Лишь при правильном приготовлении мясо может сохранить свою сочность. В сочетании с лёгким кускусом и свежими овощами блюдо превращается в настоящий энергетический заряд, который радует безупречным вкусом без вреда для фигуры. Как приготовить низкокалорийный обед, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- куриная грудка — 1 шт;
- соль — 1 ст. л;
- сахар — 1 ст. л;
- кускус — 100 гр;
- шпинат — 100 г;
- свежая зелень — 1 пучок.
Приготовление
В нескольких местах проткнуть куриную грудку вилкой, залить литром воды со столовой ложкой соли и таким же количеством сахара. Спустя 30 минут достать мясо и обмакнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.
Такой маринад поможет избежать пересыхания мяса, так как сахар удерживает влагу, а соль немного меняет структуру белка, чтобы волокна стали более нежными. В качестве альтернативы можно замочить грудку в кисломолочных продуктах или соевом соусе с лимонным соком и оливковым маслом.
Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. На среднем огне обжарить грудку по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и подождать ещё 5–7 минут. Перед нарезкой готовой курицы лучше выждать 10 минут, чтобы все соки успели равномерно распределиться.
В небольшой кастрюле вскипятить подсоленную воду, всыпать кускус, накрыть крышкой и подождать 10–15 минут. На сковороде, где жарилось мясо, слегка потушить листья шпината. Свежую зелень мелко нарубить. Смешать все ингредиенты в единый гарнир. Подавать вместе с тёплой куриной грудкой.
Диетическое питание также можно разнообразить салатом с огурцом и творогом, фаршированными кабачками или овощным рагу.