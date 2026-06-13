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Решаем главную проблему диетического меню: как приготовить сочную куриную грудку, которая не засыхает на следующий день

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Решаем главную проблему диетического меню: как приготовить сочную куриную грудку, которая не засыхает на следующий день - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Самое частое, что готовят люди на диете — это куриная грудка, так как она надолго насыщает и содержит минимум калорий. Однако обычно она получается сухой и поэтому безвкусной. Лишь при правильном приготовлении мясо может сохранить свою сочность. В сочетании с лёгким кускусом и свежими овощами блюдо превращается в настоящий энергетический заряд, который радует безупречным вкусом без вреда для фигуры. Как приготовить низкокалорийный обед, узнал «Клопс».

Ингредиенты 

  • куриная грудка — 1 шт; 
  • соль — 1 ст. л; 
  • сахар — 1 ст. л;
  • кускус — 100 гр; 
  • шпинат — 100 г; 
  • свежая зелень — 1 пучок. 

Приготовление 

В нескольких местах проткнуть куриную грудку вилкой, залить литром воды со столовой ложкой соли и таким же количеством сахара. Спустя 30 минут достать мясо и обмакнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. 

Такой маринад поможет избежать пересыхания мяса, так как сахар удерживает влагу, а соль немного меняет структуру белка, чтобы волокна стали более нежными. В качестве альтернативы можно замочить грудку в кисломолочных продуктах или соевом соусе с лимонным соком и оливковым маслом.  

Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. На среднем огне обжарить грудку по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и подождать ещё 5–7 минут. Перед нарезкой готовой курицы лучше выждать 10 минут, чтобы все соки успели равномерно распределиться. 

В небольшой кастрюле вскипятить подсоленную воду, всыпать кускус, накрыть крышкой и подождать 10–15 минут. На сковороде, где жарилось мясо, слегка потушить листья шпината. Свежую зелень мелко нарубить. Смешать все ингредиенты в единый гарнир. Подавать вместе с тёплой куриной грудкой. 

Диетическое питание также можно разнообразить салатом с огурцом и творогом, фаршированными кабачками или овощным рагу

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