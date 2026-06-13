Решаем главную проблему диетического меню: как приготовить сочную куриную грудку, которая не засыхает на следующий день

Ингредиенты

куриная грудка — 1 шт;

соль — 1 ст. л;

сахар — 1 ст. л;

кускус — 100 гр;

шпинат — 100 г;

свежая зелень — 1 пучок.

Приготовление

В нескольких местах проткнуть куриную грудку вилкой, залить литром воды со столовой ложкой соли и таким же количеством сахара. Спустя 30 минут достать мясо и обмакнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Такой маринад поможет избежать пересыхания мяса, так как сахар удерживает влагу, а соль немного меняет структуру белка, чтобы волокна стали более нежными. В качестве альтернативы можно замочить грудку в кисломолочных продуктах или соевом соусе с лимонным соком и оливковым маслом.

Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. На среднем огне обжарить грудку по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и подождать ещё 5–7 минут. Перед нарезкой готовой курицы лучше выждать 10 минут, чтобы все соки успели равномерно распределиться.

В небольшой кастрюле вскипятить подсоленную воду, всыпать кускус, накрыть крышкой и подождать 10–15 минут. На сковороде, где жарилось мясо, слегка потушить листья шпината. Свежую зелень мелко нарубить. Смешать все ингредиенты в единый гарнир. Подавать вместе с тёплой куриной грудкой.