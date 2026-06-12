Как приготовить дома освежающий квас без дрожжей и консервантов — самый простой рецепт

Ингредиенты

ржаной хлеб — 250 г;

изюм — 20 г;

вода — 2,5 л;

сахар — 180 г.

Приготовление

Вскипятите воду с сахаром и остудить до температуры, чуть превышающей комнатную. Хлеб нарезать мелкими кусочками, подсушить в духовке 15 минут при 180 °С. Важно, чтобы они не подгорели, иначе напиток будет горчить.

Когда сухари остынут, засыпать их в банку, положить изюм и залить сиропом. Накрыть тару марлей и оставить на трое суток в тёплом месте.

Процедить жидкость через марлю. Оставшуюся гущу можно использовать повторно в качестве закваски. Готовый напиток разлить по бутылкам, подержать при комнатной температуре ещё шесть часов и убрать в холодильник. Домашний квас хранится от трёх до пяти дней.