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Как приготовить дома освежающий квас без дрожжей и консервантов — самый простой рецепт

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Как приготовить дома освежающий квас без дрожжей и консервантов — самый простой рецепт - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Квас — это не просто освежающий напиток, а настоящий вкус лета, который дарит чувство свежести в знойный день. Однако найти качественный продукт в магазине довольно трудно, ведь производители часто перебарщивают с сахаром и консервантами. В качестве альтернативы квас можно приготовить дома самому, тем более что это гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. 

Ингредиенты

  • ржаной хлеб — 250 г;
  • изюм — 20 г;
  • вода — 2,5 л;
  • сахар — 180 г.

Приготовление

Вскипятите воду с сахаром и остудить до температуры, чуть превышающей комнатную. Хлеб нарезать мелкими кусочками, подсушить в духовке 15 минут при 180 °С. Важно, чтобы они не подгорели, иначе напиток будет горчить. 

Когда сухари остынут, засыпать их в банку, положить изюм и залить сиропом. Накрыть тару марлей и оставить на трое суток в тёплом месте. 

Процедить жидкость через марлю. Оставшуюся гущу можно использовать повторно в качестве закваски. Готовый напиток разлить по бутылкам, подержать при комнатной температуре ещё шесть часов и убрать в холодильник. Домашний квас хранится от трёх до пяти дней. 

Ещё одно освежающее блюдо, которое спасёт летом от жары, — хрустящий салат из капусты, моркови и яблока
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