Как приготовить дома освежающий квас без дрожжей и консервантов — самый простой рецепт

Квас — это не просто освежающий напиток, а настоящий вкус лета, который дарит чувство свежести в знойный день. Однако найти качественный продукт в магазине довольно трудно, ведь производители часто перебарщивают с сахаром и консервантами. В качестве альтернативы квас можно приготовить дома самому, тем более что это гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.
Ингредиенты
- ржаной хлеб — 250 г;
- изюм — 20 г;
- вода — 2,5 л;
- сахар — 180 г.
Приготовление
Вскипятите воду с сахаром и остудить до температуры, чуть превышающей комнатную. Хлеб нарезать мелкими кусочками, подсушить в духовке 15 минут при 180 °С. Важно, чтобы они не подгорели, иначе напиток будет горчить.
Когда сухари остынут, засыпать их в банку, положить изюм и залить сиропом. Накрыть тару марлей и оставить на трое суток в тёплом месте.
Процедить жидкость через марлю. Оставшуюся гущу можно использовать повторно в качестве закваски. Готовый напиток разлить по бутылкам, подержать при комнатной температуре ещё шесть часов и убрать в холодильник. Домашний квас хранится от трёх до пяти дней.