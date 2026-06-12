Овощное спасение в жаркий летний день: делимся пошаговым рецептом приготовления супа минестроне

Ингредиенты

консервированная фасоль — 150 г; морковь — 1 шт; картофель — 2 шт; цветная капуста — 1 качан; болгарский перец — 2 шт; кабачок — 1 шт; помидоры — 2 шт; брокколи — 3–4 соцветия; сельдерей — 1 стебель; репчатый лук — 1 шт; оливковое масло — пара столовых ложек; соль, перец, лавровый лист, сушёная и свежая зелень — по вкусу.

Приготовление

Овощи тщательно промыть и нарубить средним кубиком. На помидорах предварительно сделать пару надрезов и подержать в кипятке 10 минут, чтобы легко снять жёсткую кожицу.

В кастрюле с толстым дном разогреть масло, обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Затем добавить сельдерей и морковь. Через 5 минут всыпать кусочки перца и картофеля, а ещё через 10 минут —все оставшиеся овощи. Залить всё горячей водой и довести до кипения.

Приправить, убавить огонь и варить до мягкости овощей. Затем выключить плиту и дать супу настояться полчаса. Готовое блюдо подавать в охлаждённом виде со сметаной и свежей зеленью.