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Овощное спасение в жаркий летний день: делимся пошаговым рецептом приготовления супа минестроне

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Овощное спасение в жаркий летний день: делимся пошаговым рецептом приготовления супа минестроне - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Минестроне — это идеальный летний суп, сочетающий свежесть сезонных овощей и лёгкость, необходимую в жаркую погоду. В отличие от наваристых блюд, этот итальянский обед готовится быстро и не перегружает организм. Простым рецептом, который получится даже у новичков, с «Клопс» поделились находчивые читатели.

Ингредиенты

  1. консервированная фасоль — 150 г;
  2. морковь — 1 шт;
  3. картофель — 2 шт;
  4. цветная капуста — 1 качан;
  5. болгарский перец — 2 шт; 
  6. кабачок — 1 шт;
  7. помидоры — 2 шт;
  8. брокколи — 3–4 соцветия;
  9. сельдерей — 1 стебель;
  10. репчатый лук — 1 шт;
  11. оливковое масло — пара столовых ложек;
  12. соль, перец, лавровый лист, сушёная и свежая зелень — по вкусу. 

Приготовление 

Овощи тщательно промыть и нарубить средним кубиком. На помидорах предварительно сделать пару надрезов и подержать в кипятке 10 минут, чтобы легко снять жёсткую кожицу. 

В кастрюле с толстым дном разогреть масло, обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Затем добавить сельдерей и морковь. Через 5 минут всыпать кусочки перца и картофеля, а ещё через 10 минут —все оставшиеся овощи. Залить всё горячей водой и довести до кипения. 

Приправить, убавить огонь и варить до мягкости овощей. Затем выключить плиту и дать супу настояться полчаса. Готовое блюдо подавать в охлаждённом виде со сметаной и свежей зеленью. 

Ещё одно лёгкое блюдо, которое спасёт в жаркую погоду, — салат из огурцов и творога
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