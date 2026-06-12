Овощное спасение в жаркий летний день: делимся пошаговым рецептом приготовления супа минестроне

Минестроне — это идеальный летний суп, сочетающий свежесть сезонных овощей и лёгкость, необходимую в жаркую погоду. В отличие от наваристых блюд, этот итальянский обед готовится быстро и не перегружает организм. Простым рецептом, который получится даже у новичков, с «Клопс» поделились находчивые читатели.
Ингредиенты
- консервированная фасоль — 150 г;
- морковь — 1 шт;
- картофель — 2 шт;
- цветная капуста — 1 качан;
- болгарский перец — 2 шт;
- кабачок — 1 шт;
- помидоры — 2 шт;
- брокколи — 3–4 соцветия;
- сельдерей — 1 стебель;
- репчатый лук — 1 шт;
- оливковое масло — пара столовых ложек;
- соль, перец, лавровый лист, сушёная и свежая зелень — по вкусу.
Приготовление
Овощи тщательно промыть и нарубить средним кубиком. На помидорах предварительно сделать пару надрезов и подержать в кипятке 10 минут, чтобы легко снять жёсткую кожицу.
В кастрюле с толстым дном разогреть масло, обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Затем добавить сельдерей и морковь. Через 5 минут всыпать кусочки перца и картофеля, а ещё через 10 минут —все оставшиеся овощи. Залить всё горячей водой и довести до кипения.
Приправить, убавить огонь и варить до мягкости овощей. Затем выключить плиту и дать супу настояться полчаса. Готовое блюдо подавать в охлаждённом виде со сметаной и свежей зеленью.