Лучшее, что можно съесть после тренировки в зале: готовим за пару минут высокобелковый омлет с грибами и сыром

Ингредиенты

шампиньоны — 150 г;

яйца — 3 шт;

моцарелла — 60 г;

кокосовое масло — 5 г;

соль, перец, прованские травы — по вкусу.

Приготовление

Грибы нарезать тонкими слайсами, приправить и слегка обжарить до золотистого цвета. Отделить желтки от белков, последние посолить и взбить до пышной массы, но не до крепких пиков.

Выложить на сковороду, накрыть крышкой и подождать 3–5 минут. В центр добавить сыр и сложить омлет пополам. Снова накрыть крышкой и готовить, пока моцарелла не расплавится. Подавать в горячем виде вместе с грибами и свежей зеленью.