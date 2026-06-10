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Лучшее, что можно съесть после тренировки в зале: готовим за пару минут высокобелковый омлет с грибами и сыром

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Лучшее, что можно съесть после тренировки в зале: готовим за пару минут высокобелковый омлет с грибами и сыром - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Для восстановления сил после тренировки в зале лучше всего подойдёт высокобелковый омлет. Нежный яичный белок моментально обеспечит уставшие мышцы строительным материалом, а сыр добавит приятную текстуру и заряд кальция. При этом не придётся жертвовать вкусом ради пользы: сочетание обжаренных грибов с моцареллой превратит обычный спортивный перекус в настоящее гастрономическое удовольствие. Как сделать его дома за пару минут, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • шампиньоны — 150 г;
  • яйца — 3 шт;
  • моцарелла — 60 г;
  • кокосовое масло — 5 г;
  • соль, перец, прованские травы — по вкусу.

Приготовление

Грибы нарезать тонкими слайсами, приправить и слегка обжарить до золотистого цвета. Отделить желтки от белков, последние посолить и взбить до пышной массы, но не до крепких пиков. 

Выложить на сковороду, накрыть крышкой и подождать 3–5 минут. В центр добавить сыр и сложить омлет пополам. Снова накрыть крышкой и готовить, пока моцарелла не расплавится. Подавать в горячем виде вместе с грибами и свежей зеленью. 

Омлет может быть не только полезным перекусом после тренировки, но и отличным началом дня. Однако просто яйцами уже никого не впечатлишь. Чтобы сделать из типичного завтрака оригинальное блюдо, можно добавить в него листья одуванчика

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