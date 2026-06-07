Не сорняк, а деликатес: готовим на завтрак низкокалорийный омлет с сыром и одуванчиками

Ингредиенты

яйца — 2 шт;

моцарелла — 30 гр;

молоко — 30 мл;

листья одуванчика — 75 г;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Листья одуванчика тщательно промыть и перебрать, отбросив пожухлые и пожелтевшие. Затем нарезать тонкими полосами. Если растения горчат, лучше на пару минут замочить их в соляном растворе.

Порубленную зелень смешать с яйцами, молоком и специями. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и вылить получившуюся смесь. Убавить огонь и обжаривать под крышкой в течение 5–7 минут.

На одну половину положить кусочки сыра и закрыть пустой частью. Томить ещё пару минут, пока моцарелла не расплавится. Готовое блюдо подавать в горячем виде.