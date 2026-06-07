Не сорняк, а деликатес: готовим на завтрак низкокалорийный омлет с сыром и одуванчиками

Летом одуванчики встречаются на каждом шагу: в парках, скверах, огородах, садах. Красивые цветочки, как правило, уничтожают, ведь это опасный сорняк, но некоторые нашли им применение в кулинарии. Оказывается, их листья можно использовать в качестве необычной и пикантной приправы. Главное — собирать растения вдали от городов и проезжей части, где много опасных выбросов и грязи. Как приготовить дома полезный омлет из одуванчиков, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- яйца — 2 шт;
- моцарелла — 30 гр;
- молоко — 30 мл;
- листья одуванчика — 75 г;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Листья одуванчика тщательно промыть и перебрать, отбросив пожухлые и пожелтевшие. Затем нарезать тонкими полосами. Если растения горчат, лучше на пару минут замочить их в соляном растворе.
Порубленную зелень смешать с яйцами, молоком и специями. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и вылить получившуюся смесь. Убавить огонь и обжаривать под крышкой в течение 5–7 минут.
На одну половину положить кусочки сыра и закрыть пустой частью. Томить ещё пару минут, пока моцарелла не расплавится. Готовое блюдо подавать в горячем виде.
Помимо одуванчиков в кулинарии используется ещё один житель садов и огородов — крапива. При правильной обработке жгучие листья становятся пикантной основой для освежающих летних щей.