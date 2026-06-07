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Открываем сезон летних фруктов: кулинары поделились рецептом нежного пирога с персиками и ванилью

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Открываем сезон летних фруктов: кулинары поделились рецептом нежного пирога с персиками и ванилью - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

В июне полки магазинов ломятся от свежих ароматных персиков, из которых получаются восхитительные пироги. В сочетании в тестом и ванилью этот фрукт приобретает необычный вкус и текстуру, а вместе с шариком мороженого получается превосходный летний десерт. Как приготовить его своими руками, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. персики — 500 г;
  2. пшеничная мука — 200 г;
  3. сливочное масло — 125 г;
  4. ванильный сахар — 100 г; 
  5. коричневый сахар — 3 ст. л;
  6. сметана 20% — 100 г;
  7. разрыхлитель — 1 ч. л;
  8. яйца — 2 шт. 

Приготовление

Персики помыть и нарезать крупными кубиками. Форму для выпечки застелить пергаментом, намазать сливочным маслом и покрыть тонким слоем коричневого сахара. Равномерно выложить кусочки фруктов по дну. 

С помощью миксера взбить в глубокой миске сливочное масло с ванильным сахаром, пока масса не побелеет. В процессе разбивать по одному яйцу. Добавить сметану и просеять муку. Замешать однородное пышное тесто. 

Залить им форму с персиками, сверху присыпать коричневым сахаром и поставить в духовку, разогретую до 180 °С. Выпекать 30–40 минут. Готовность пирога проверить деревянной шпажкой — если при протыкании центра она выходит сухой, значит, можно доставать. Десерт подаётся в охлаждённом виде с шариком ванильного мороженого. 

Лето — сезон не только персиков, но и яблок, которые можно вкусно запечь с мёдом и корицей

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