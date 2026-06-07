Открываем сезон летних фруктов: кулинары поделились рецептом нежного пирога с персиками и ванилью

В июне полки магазинов ломятся от свежих ароматных персиков, из которых получаются восхитительные пироги. В сочетании в тестом и ванилью этот фрукт приобретает необычный вкус и текстуру, а вместе с шариком мороженого получается превосходный летний десерт. Как приготовить его своими руками, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- персики — 500 г;
- пшеничная мука — 200 г;
- сливочное масло — 125 г;
- ванильный сахар — 100 г;
- коричневый сахар — 3 ст. л;
- сметана 20% — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- яйца — 2 шт.
Приготовление
Персики помыть и нарезать крупными кубиками. Форму для выпечки застелить пергаментом, намазать сливочным маслом и покрыть тонким слоем коричневого сахара. Равномерно выложить кусочки фруктов по дну.
С помощью миксера взбить в глубокой миске сливочное масло с ванильным сахаром, пока масса не побелеет. В процессе разбивать по одному яйцу. Добавить сметану и просеять муку. Замешать однородное пышное тесто.
Залить им форму с персиками, сверху присыпать коричневым сахаром и поставить в духовку, разогретую до 180 °С. Выпекать 30–40 минут. Готовность пирога проверить деревянной шпажкой — если при протыкании центра она выходит сухой, значит, можно доставать. Десерт подаётся в охлаждённом виде с шариком ванильного мороженого.
Лето — сезон не только персиков, но и яблок, которые можно вкусно запечь с мёдом и корицей.