Открываем сезон летних фруктов: кулинары поделились рецептом нежного пирога с персиками и ванилью

Ингредиенты

персики — 500 г; пшеничная мука — 200 г; сливочное масло — 125 г; ванильный сахар — 100 г; коричневый сахар — 3 ст. л; сметана 20% — 100 г; разрыхлитель — 1 ч. л; яйца — 2 шт.

Приготовление

Персики помыть и нарезать крупными кубиками. Форму для выпечки застелить пергаментом, намазать сливочным маслом и покрыть тонким слоем коричневого сахара. Равномерно выложить кусочки фруктов по дну.

С помощью миксера взбить в глубокой миске сливочное масло с ванильным сахаром, пока масса не побелеет. В процессе разбивать по одному яйцу. Добавить сметану и просеять муку. Замешать однородное пышное тесто.

Залить им форму с персиками, сверху присыпать коричневым сахаром и поставить в духовку, разогретую до 180 °С. Выпекать 30–40 минут. Готовность пирога проверить деревянной шпажкой — если при протыкании центра она выходит сухой, значит, можно доставать. Десерт подаётся в охлаждённом виде с шариком ванильного мороженого.