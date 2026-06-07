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Лучший способ расслабиться после работы: лепим целую гору домашних пельменей с мясом и овощами

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Лучший способ расслабиться после работы: лепим целую гору домашних пельменей с мясом и овощами - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

После тяжёлой рабочей недели хочется провести свободное время за медитативным занятием и вкусно поесть. То и другое удачно сочетается в приготовлении пельменей! Если включить на фон любимый сериал и приобщить к этому делу друзей или домочадцев, можно провести уютный вечер и обеспечить себя целой горой еды. Простым рецептом пельменей с мясом и овощами с «Клопс» поделились читатели. 

Ингредиенты 

  1. мука — 800 г;
  2. вода — 200 мл;
  3. яйцо — 1 шт;
  4. соль — 1 ч. л;
  5. растительное масло — 1 ст. л; 
  6. куриный фарш — 1 кг; 
  7. репчатый лук — 2 шт; 
  8. морковь (небольшая) — 1 шт; 
  9. кабачок (небольшой) — 1 шт;
  10. соль, перец, приправа для курицы, куркума — по вкусу. 

Приготовление 

Просеять муку с солью, сделать в горке углубление, влить яйцо с водой и замесить эластичное тесто. Накрыть колобок плёнкой и убрать в холодильник на полчаса. 

Все овощи натереть на мелкой тёрке и обжарить на сковороде с растительным маслом. Добавить приправы и дать полностью остыть. Затем смешать зажарку с фаршем.

Тесто разделить на шарики размером с мячик для настольного тенниса. Раскатать в тонкие лепёшки и выложить на каждую чайную ложку начинки без горки. Свернуть пельмени и тщательно защипать края. Затем выложить их на противень и убрать в морозилку. Когда заготовки затвердеют, расфасовать их по пакетам. 

Готовые пельмени подают со сметаной и свежей зеленью, однако это скоропортящийся продукт, который требует особенных условий хранения. Как правильно упаковать веточки укропа и петрушки, чтобы они не завяли на следующий день после покупки, узнал «Клопс».

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