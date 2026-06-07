Лучший способ расслабиться после работы: лепим целую гору домашних пельменей с мясом и овощами

Ингредиенты

мука — 800 г; вода — 200 мл; яйцо — 1 шт; соль — 1 ч. л; растительное масло — 1 ст. л; куриный фарш — 1 кг; репчатый лук — 2 шт; морковь (небольшая) — 1 шт; кабачок (небольшой) — 1 шт; соль, перец, приправа для курицы, куркума — по вкусу.

Приготовление

Просеять муку с солью, сделать в горке углубление, влить яйцо с водой и замесить эластичное тесто. Накрыть колобок плёнкой и убрать в холодильник на полчаса.

Все овощи натереть на мелкой тёрке и обжарить на сковороде с растительным маслом. Добавить приправы и дать полностью остыть. Затем смешать зажарку с фаршем.

Тесто разделить на шарики размером с мячик для настольного тенниса. Раскатать в тонкие лепёшки и выложить на каждую чайную ложку начинки без горки. Свернуть пельмени и тщательно защипать края. Затем выложить их на противень и убрать в морозилку. Когда заготовки затвердеют, расфасовать их по пакетам.