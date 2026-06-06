Без консервантов, ГМО и химии: готовим дома сочную ветчину из свинины по классическому рецепту

В составе покупной ветчины всё чаще встречаются сомнительные пункты: ГМО, консерванты, Е-добавки и непроизносимые химические элементы. Ужас при виде такого списка заставляет отказывать себе в удовольствии попробовать нежное мясо. Однако эту проблему можно решить, если приготовить ветчину самостоятельно, ведь это гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Классическим рецептом блюда с «Клопс» поделились опытные кулинары.
Ингредиенты
- свинина (окорок, лопатка или шея) — 1 кг;
- соль — 100 г;
- лавровый лист — 2 шт;
- душистый перец — 6 горошин;
- гвоздика — 2–3 шт;
- сушёный перец чили — 1 шт;
- вода — 1 л.
Приготовление
Вскипятить воду вместе с солью и всеми приправами. Дать жидкости пару минут побурлеть, выключить и дождаться полного остывания.
Мясо промыть, обтереть бумажным полотенцем и с помощью шприца обколоть со всех сторон пряным рассолом. Затем залить свинину оставшейся жидкостью, придавить гнётом и убрать в холодильник на трое суток. В течение этого времени кусок нужно будет перевернуть 3–4 раза.
Когда мясо просолится, туго обвязать его шпагатом и обернуть пищевой плёнкой. Затем залить холодной водой до краёв, поставить на плиту и варить около двух часов при температуре 80–85 °С, то есть в горячей, но не кипящей воде. В конце поставить свинину под ледяную воду и подержать 5 минут. Готовую ветчину убрать в холодильник на пару часов, чтобы она полностью остыла.