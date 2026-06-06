Без консервантов, ГМО и химии: готовим дома сочную ветчину из свинины по классическому рецепту

Ингредиенты

свинина (окорок, лопатка или шея) — 1 кг;

соль — 100 г;

лавровый лист — 2 шт;

душистый перец — 6 горошин;

гвоздика — 2–3 шт;

сушёный перец чили — 1 шт;

вода — 1 л.

Приготовление

Вскипятить воду вместе с солью и всеми приправами. Дать жидкости пару минут побурлеть, выключить и дождаться полного остывания.

Мясо промыть, обтереть бумажным полотенцем и с помощью шприца обколоть со всех сторон пряным рассолом. Затем залить свинину оставшейся жидкостью, придавить гнётом и убрать в холодильник на трое суток. В течение этого времени кусок нужно будет перевернуть 3–4 раза.

Когда мясо просолится, туго обвязать его шпагатом и обернуть пищевой плёнкой. Затем залить холодной водой до краёв, поставить на плиту и варить около двух часов при температуре 80–85 °С, то есть в горячей, но не кипящей воде. В конце поставить свинину под ледяную воду и подержать 5 минут. Готовую ветчину убрать в холодильник на пару часов, чтобы она полностью остыла.