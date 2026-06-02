Польза для фигуры и желудка: раскрываем секрет простого и дешёвого салата из свеклы с грецкими орехами

Приготовить лёгкий и вкусный обед становится всё сложнее из-за цен на овощи и салатные листья. Кроме того, хочется, чтобы блюдо было одновременно полезным для пищеварения, иммунитета и фигуры. Все эти качества сочетает в себе салат из свёклы — она относительно дешёвая, низкокалорийная и обладает большим количеством полезных веществ. Если добавить к ней всего пару ингредиентов, то получится вкусное блюдо, которое можно повторять снова и снова. Как его приготовить, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- свёкла — 2 шт;
- свежая зелень — 1 пучок;
- грецкие орехи — 10 шт;
- лимонный сок — 1 ч. л;
- оливковое масло — 1 ст. л;
- чеснок — 2 зубчика;
- чернослив — 2 шт.
Приготовление
Свёклу тщательно помыть и вместе с кожурой отварить в подсоленной воде. Готовность проверить с помощью ножа — если лезвие легко протыкает овощ по центру, значит можно доставать. Затем охладить свёклу, снять кожицу и натереть на крупной тёрке.
Зелень, чернослив и грецкие орехи мелко порубить ножом. Чеснок продавить через пресс. Смешать все ингредиенты в миске, добавить оливковое масло и сбрызнуть всё лимонным соком.
Свекольный салат идеально дополнит классическое мясо по-французски с сыром и томатами.