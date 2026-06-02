Польза для фигуры и желудка: раскрываем секрет простого и дешёвого салата из свеклы с грецкими орехами

Ингредиенты

свёкла — 2 шт; свежая зелень — 1 пучок; грецкие орехи — 10 шт; лимонный сок — 1 ч. л; оливковое масло — 1 ст. л; чеснок — 2 зубчика; чернослив — 2 шт.

Приготовление

Свёклу тщательно помыть и вместе с кожурой отварить в подсоленной воде. Готовность проверить с помощью ножа — если лезвие легко протыкает овощ по центру, значит можно доставать. Затем охладить свёклу, снять кожицу и натереть на крупной тёрке.

Зелень, чернослив и грецкие орехи мелко порубить ножом. Чеснок продавить через пресс. Смешать все ингредиенты в миске, добавить оливковое масло и сбрызнуть всё лимонным соком.