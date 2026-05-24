Один ингредиент меняет всё: делимся секретным рецептом сытных макарон по-флотски

Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

Макароны по-флотски — известное всем блюдо. Оно не требует много времени и специальных навыков, но быстро приедается. Однако его можно сделать вкуснее и сытнее, если положить сверху варёное яйцо, заменить некоторые ингреденты и соблюсти некоторые тонкости. Какие именно, выяснил «Клопс». 

Ингредиенты

  1. макароны (рожки, спиральки или бантики) — 200 г;
  2. фарш (свинина + говядина) — 300 г;
  3. репчатый лук — 100 г;
  4. яйца — 1 шт;
  5. томатная паста — 1 ст. л; 
  6. сливочное масло — 2 ст. л;
  7. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Лук мелко нашинковать и обжарить до мягкости. Добавить мясо и тушить 5–7 минут. Приправить специями, положить томатную пасту и тщательно перемешать. 

Кипящую подсоленную воду размешать таким образом, чтобы получился водоворот. В его центр разбить яйцо. Аккуратно свернуть ложкой белок, формируя мешочек. 

Вскипятить 1,5 литра подсоленной воды и всыпать макароны. После повторного закипания варить 9 минут или по инструкции, указанной на упаковке до состояния аль-денте. Откинуть макароны на дуршлаг и добавить к фаршу. Перемешать и готовить ещё 5 минут. Сверху выложить яйцо пашот. 

Совет редакции

Для более насыщенного вкуса ещё горячее блюдо можно дополнить тёртым сыром и свежей зеленью. Вместо томатной пасты можно использовать консервированные помидоры в собственном соку. В качестве альтернативы мясу подойдут рыбные консервы.  

Готовые макароны по-флотски можно посыпать свежей зеленью. Однако это скоропортящийся продукт, который требует особенных условий хранения. Как правильно упаковать веточки укропа и петрушки, чтобы они не завяли на следующий день после покупки, узнал «Клопс».

