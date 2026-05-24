Один ингредиент меняет всё: делимся секретным рецептом сытных макарон по-флотски

Ингредиенты

макароны (рожки, спиральки или бантики) — 200 г; фарш (свинина + говядина) — 300 г; репчатый лук — 100 г; яйца — 1 шт; томатная паста — 1 ст. л; сливочное масло — 2 ст. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук мелко нашинковать и обжарить до мягкости. Добавить мясо и тушить 5–7 минут. Приправить специями, положить томатную пасту и тщательно перемешать.

Кипящую подсоленную воду размешать таким образом, чтобы получился водоворот. В его центр разбить яйцо. Аккуратно свернуть ложкой белок, формируя мешочек.

Вскипятить 1,5 литра подсоленной воды и всыпать макароны. После повторного закипания варить 9 минут или по инструкции, указанной на упаковке до состояния аль-денте. Откинуть макароны на дуршлаг и добавить к фаршу. Перемешать и готовить ещё 5 минут. Сверху выложить яйцо пашот.

Совет редакции

Для более насыщенного вкуса ещё горячее блюдо можно дополнить тёртым сыром и свежей зеленью. Вместо томатной пасты можно использовать консервированные помидоры в собственном соку. В качестве альтернативы мясу подойдут рыбные консервы.