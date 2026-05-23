Полезный перекус на каждый день: как просто и быстро приготовить домашний хумус с овощными палочками

Ингредиенты

сухой нут — 1 стакан; кунжутная паста тахини — 2 ст. л; лимонный сок — 2 ст. л; чеснок — 2 зубчика; оливковое масло — 2 ст. л; молотая зира — 1 ч. л; болгарский перец — 1 шт; морковь — 1 шт; огурец — 1 шт; копчёная паприка — 1 ч. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Залить нут водой и оставить на ночь. Поставить на плиту и варить в течение часа до мягкости. Смешать с тахини, лимонным соком, маслом, чесноком и приправами.

Получившуюся массу измельчить в блендере до однородной консистенции. Регулировать густоту можно с помощью воды из-под бобов.

Болгарский перец, огурец и морковь нарезать тонкими полосками. Переложить хумус в миску, посыпать копчёной паприкой и полить маслом. Рядом выложить нарезанные овощи, которые едят вприкуску с нутовым пюре.