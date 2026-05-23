Полезный перекус на каждый день: как просто и быстро приготовить домашний хумус с овощными палочками

Когда хочется кусочничать, под руку лезут сладкое печенье, жирные чипсы и другие вредные снеки. Гораздо лучше перекусить чем-то вкусным и сытным. В такой ситуации выручит хумус, так как в нём много белка, витаминов и растительных жиров. Кроме того, в него принято обмакивать овощные палочки, богатые клетчаткой. Простой рецепт такой закуски узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. сухой нут — 1 стакан;
  2. кунжутная паста тахини — 2 ст. л;
  3. лимонный сок — 2 ст. л;
  4. чеснок — 2 зубчика;
  5. оливковое масло — 2 ст. л;
  6. молотая зира — 1 ч. л; 
  7. болгарский перец — 1 шт;
  8. морковь — 1 шт;
  9. огурец — 1 шт; 
  10. копчёная паприка — 1 ч. л;
  11. соль, перец — по вкусу.

Приготовление 

Залить нут водой и оставить на ночь. Поставить на плиту и варить  в течение часа до мягкости. Смешать с тахини, лимонным соком, маслом, чесноком и приправами. 

Получившуюся массу измельчить в блендере до однородной консистенции. Регулировать густоту можно с помощью воды из-под бобов. 

Болгарский перец, огурец и морковь нарезать тонкими полосками. Переложить хумус в миску, посыпать копчёной паприкой и полить маслом. Рядом выложить нарезанные овощи, которые едят вприкуску с нутовым пюре. 

На стол к домашнему хумусу можно поставить витаминный салат из хрустящей капусты, моркови и яблока

