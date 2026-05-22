Без хлопот и лишних калорий: готовим дома нежнейшие котлеты из рыбных консервов

Рыбные котлеты можно приготовить не только из свежей и замороженной рыбы, но и из консервированной. Так блюдо становится дешевле и проще в приготовлении, ведь филе достаточно просто размять вилкой и смешать с другими ингредиентами. Как сделать из консервов диетические котлеты на скорую руку, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- килька, сардины или тунец в собственном соку — 240 г;
- репчатый лук — 1 шт;
- манная крупа или кускус — 3 ст. л;
- куриное яйцо — 1 шт;
- панировочные сухари — 30 г;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Рыбу размять вилкой, лук измельчить в блендере. Смешать всё с яйцом и манкой. Приправить фарш специями и оставить в холодильнике на полчаса, чтобы крупа набухла.
Сформировать котлеты, обвалять их в сухарях и выложить на застеленный пергаментом противень. Запекать в духовке 30 минут при 180 °С, пока корочка не станет золотистой.
Чтобы придать рыбному фаршу больше вкуса и текстуры, в него можно положить свежую зелень.