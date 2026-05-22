Без хлопот и лишних калорий: готовим дома нежнейшие котлеты из рыбных консервов

Ингредиенты

килька, сардины или тунец в собственном соку — 240 г;

репчатый лук — 1 шт;

манная крупа или кускус — 3 ст. л;

куриное яйцо — 1 шт;

панировочные сухари — 30 г;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Рыбу размять вилкой, лук измельчить в блендере. Смешать всё с яйцом и манкой. Приправить фарш специями и оставить в холодильнике на полчаса, чтобы крупа набухла.

Сформировать котлеты, обвалять их в сухарях и выложить на застеленный пергаментом противень. Запекать в духовке 30 минут при 180 °С, пока корочка не станет золотистой.