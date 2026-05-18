Маленькая сладость без угрызений совести: готовим дома фруктовые корзиночки, которые не вредят фигуре

Многие отказывают себе в десерте после обеда, так как сладкое вредит фигуре. Например, в магазинных корзоночках с ягодами главная беда — это крем из жирных взбитых сливок. Если приготовить это блюда самостоятельно, то его можно сделать более лёгким и диетическим. Рецептом такой версии с «Клопс» поделились опытные кулинары.
Ингредиенты
- сливочное масло — 125 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 70 г;
- мука — 210 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
- творог — 600 г;
- сливки — 150 г;
- сахарная пудра — 100 г.
- клубника, голубика, физалис, черника, малина и другие ягоды — по вкусу.
Приготовление
Сливочное масло достать из холодильника заранее, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры и стало мягким. Взбить его миксером вместе с сахаром, пока масса не посветлеет. Добавить щепотку соли и яйцо, ещё раз всё взбить до однородной консистенции.
Всыпать муку и разрыхлитель. Замешать песочное тесто и скатать его в колбаску. Разделить на равные части и заполнить им формочки для выпечки. Донышки проколоть вилкой и поставить заготовки на 15 минут в духовку, разогретую до 180 °С. Они должны подрумяниться, но не приготовиться полностью.
Творог протереть через сито или измельчить блендером. Взбить массу с сахарной пудрой и сливками. Заполнить кремом корзиночки и отправить в духовку на 5–7 минут. Украсить свежими ягодами (размороженные лучше присыпать сахарной пудрой).
