Маленькая сладость без угрызений совести: готовим дома фруктовые корзиночки, которые не вредят фигуре

Ингредиенты

сливочное масло — 125 г; яйцо — 1 шт.; сахар — 70 г; мука — 210 г; разрыхлитель — 0,5 ч. л.; творог — 600 г; сливки — 150 г; сахарная пудра — 100 г. клубника, голубика, физалис, черника, малина и другие ягоды — по вкусу.

Приготовление

Сливочное масло достать из холодильника заранее, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры и стало мягким. Взбить его миксером вместе с сахаром, пока масса не посветлеет. Добавить щепотку соли и яйцо, ещё раз всё взбить до однородной консистенции.

Всыпать муку и разрыхлитель. Замешать песочное тесто и скатать его в колбаску. Разделить на равные части и заполнить им формочки для выпечки. Донышки проколоть вилкой и поставить заготовки на 15 минут в духовку, разогретую до 180 °С. Они должны подрумяниться, но не приготовиться полностью.

Творог протереть через сито или измельчить блендером. Взбить массу с сахарной пудрой и сливками. Заполнить кремом корзиночки и отправить в духовку на 5–7 минут. Украсить свежими ягодами (размороженные лучше присыпать сахарной пудрой).