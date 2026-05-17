Аромат сыра разнёсся по всей квартире: учимся запекать картофель с пармезаном, чеддером и сметанным соусом

Картофель можно варить, жарить, запекать, делать из него драники, пюре и другие блюда, но лучше всего он всё-таки получается в сочетании с сыром, беконом, чесноком, сметаной и зеленью. «Клопс» узнал рецепт блюда, где все эти ингредиенты образуют неповторимую синергию вкуса и сводят с ума с первого укуса.
Ингредиенты
- картофель — 5 шт;
- сырокопчёный бекон — 5 полосок;
- сливочное масло — 100 г;
- пармезан — 50 г;
- чеддер — 50 г;
- сметана — 1 ст. л;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- свежая зелень — 2 пучка;
- соль, перец - по вкусу.
Приготовление
Клубни тщательно промыть, положить в кастрюлю, залить холодной водой и поставить на огонь. После закипания варить ещё 30 минут. Готовый картофель должен легко протыкаться вилкой. Слить воду и дать клубням полностью остыть.
Оба вида сыра натереть на крупной тёрке. Бекон обжарить на сковороде до хруста и выложить на бумажное полотенце. Затем измельчить его ножом в крошку. Зелень мелко порубить, смешать со сметаной и продавленным через пресс чесноком.
С помощью ложки сделать в картофеле глубокую ямку. Внутрь положить тёртый сыр, а кожицу снаружи смазать сливочным маслом. Поставить в разогретую до 250 °С духовку на 20 минут.
Когда корочка подрумянится, а сыр полностью расплавится, достать картофель и полить его сметанным соусом. Сверху посыпать мелкими кусочками бекона.
Сыр можно не только добавить к картофелю, но и сделать из него закуску в бокалу белого вина или пива. Для этого к бри или камамберу надо доабвить чеснок, пряные травы и крутоны.