Вкуснее и полезнее покупного фастфуда: как самостоятельно приготовить куриные наггетсы с хрустящей панировкой

Куриные наггетсы встречаются в меню фастфуда и кафе, но обычно они разочаровывают промокшей корочкой и количеством стекающего жира. По-настоящему вкусная курица по фритюре получается только дома, ведь на своей кухне блюдо можно сделать менее калорийным и более аппетитным. Простым рецептом классических куриных наггетсов с «Клопс» поделились опытные кулинары.
Ингредиенты
- куриное филе — 500 г;
- яйца — 2 шт;
- молоко — 1 ст. л;
- панировочные сухари — 120 г;
- кунжут — 60 г;
- мука — 40 г;
- растительное масло — 0,5 л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Филе нарезать небольшими кусочками шириной в сантиметр. В глубокой тарелке взбить яйца вместе с молоком. В отдельной посуде смешать сухари с кунжутом.
Кусочки курицы обвалять сначала в муке, потом в яйце, а затем в панировке. Важно, чтобы она полностью покрывала мясо со всех сторон.
Сотейник с растительным маслом разогреть так, чтобы капля яичной смеси, попавшая на поверхность, мгновенно зашипела и свернулась. Обжарить курицу, пока корочка не станет золотистой и хрустящей. Готовые наггетсы выложить на бумажную салфетку, которая впитает лишний жир. Подавать с сырным, сливочным, кисло-сладким соусами или «Барбекю».
На гарнир к куриным наггетсам идеально подойдёт лёгкий витаминный салат с капустой и морковью.