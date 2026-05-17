Вкуснее и полезнее покупного фастфуда: как самостоятельно приготовить куриные наггетсы с хрустящей панировкой

Ингредиенты

куриное филе — 500 г; яйца — 2 шт; молоко — 1 ст. л; панировочные сухари — 120 г; кунжут — 60 г; мука — 40 г; растительное масло — 0,5 л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Филе нарезать небольшими кусочками шириной в сантиметр. В глубокой тарелке взбить яйца вместе с молоком. В отдельной посуде смешать сухари с кунжутом.

Кусочки курицы обвалять сначала в муке, потом в яйце, а затем в панировке. Важно, чтобы она полностью покрывала мясо со всех сторон.

Сотейник с растительным маслом разогреть так, чтобы капля яичной смеси, попавшая на поверхность, мгновенно зашипела и свернулась. Обжарить курицу, пока корочка не станет золотистой и хрустящей. Готовые наггетсы выложить на бумажную салфетку, которая впитает лишний жир. Подавать с сырным, сливочным, кисло-сладким соусами или «Барбекю».