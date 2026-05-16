Получится вкусно даже без казана: готовим дома сытный плов на всю семью

Плов любят многие, но не все решаются его готовить дома, ведь бытует мнение, что вкусным он получается только в казане. Однако и в сковороде мясо можно сделать нежным, а рис рассыпчатым. Самое главное — использовать правильный набор специй. Как сделать классический узбекский плов на домашней кухне без специальной посуды, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- рис — 250 г;
- мясо (индейка, говядина или баранина) — 800 г;
- лук — 2 шт;
- морковь — 1 шт;
- чеснок — 2 зубчика;
- куркума — 1 ч. л;
- хмели-сунели — 1 ч. л.;
- барбарис — 2 ч. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Рис трижды промыть и замочить в солёной воде на 20–25 минут. Поставить сковороду с маслом на сильный огонь, обжарить чеснок до мягкости, а затем выложить мясо.
Когда оно подрумянится, добавить лук и морковь, подождать пять минут, приправить куркумой с хмели-сунели и залить водой, чтобы она слегка покрывала мясо и овощи. Накрыть сковороду крышкой и томить 7–10 минут.
Затем положить барбарис и равномерно распределить рис. Снова накрыть крышкой и оставить на медленном огне на 20 минут. Когда жидкость испарится, перемешать плов и тушить ещё пять минут.
