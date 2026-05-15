Идеальная закуска к бокалу вина вечером пятницы: как правильно запечь сыр камамбер с чесноком и травами

Ингредиенты

камамбер — 1 шт;

багет — 250 гр;

растительное масло — 1 ст. л;

розмарин — 1 веточка или щепотка сушёного;

чеснок — 4 зубчика.

Приготовление

Чеснок очистить и нарезать тонкими слайсами. На верхушке сыра ножом проделать несколько отверстий и положить в них чеснок с розмарином.

Багет нарезать толстыми ломтиками, смазать маслом и обжарить на сковороде до золотистого цвета. Корочку с двух сторон натереть зубчиком чеснока.

Сыр поставить в форму для запекания и на 20 минут отправить в разогретую до 180 °С духовку. Готовый камамбер сразу подавать к столу, окуная в расплавленный сыр хрустящие гренки.