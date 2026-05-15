Идеальная закуска к бокалу вина вечером пятницы: как правильно запечь сыр камамбер с чесноком и травами

Сыры с плесенью, такие как камамбер и бри, вкусно есть и просто так, но из него можно сделать и превосходное дополнение к бокалу белого вина или светлого пива. Для этого понадобятся пряные травы, багет и пара минут свободного времени. Как скрасить вечер пятницы оригинальной закуской, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • камамбер — 1 шт;
  • багет — 250 гр; 
  • растительное масло — 1 ст. л;
  • розмарин — 1 веточка или щепотка сушёного;
  • чеснок — 4 зубчика.

Приготовление 

Чеснок очистить и нарезать тонкими слайсами. На верхушке сыра ножом проделать несколько отверстий и положить в них чеснок с розмарином.  

Багет нарезать толстыми ломтиками, смазать маслом и обжарить на сковороде до золотистого цвета. Корочку с двух сторон натереть зубчиком чеснока. 

Сыр поставить в форму для запекания и на 20 минут отправить в разогретую до 180 °С духовку. Готовый камамбер сразу подавать к столу, окуная в расплавленный сыр хрустящие гренки. 

