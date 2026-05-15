Идеальная закуска к бокалу вина вечером пятницы: как правильно запечь сыр камамбер с чесноком и травами

Сыры с плесенью, такие как камамбер и бри, вкусно есть и просто так, но из него можно сделать и превосходное дополнение к бокалу белого вина или светлого пива. Для этого понадобятся пряные травы, багет и пара минут свободного времени. Как скрасить вечер пятницы оригинальной закуской, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- камамбер — 1 шт;
- багет — 250 гр;
- растительное масло — 1 ст. л;
- розмарин — 1 веточка или щепотка сушёного;
- чеснок — 4 зубчика.
Приготовление
Чеснок очистить и нарезать тонкими слайсами. На верхушке сыра ножом проделать несколько отверстий и положить в них чеснок с розмарином.
Багет нарезать толстыми ломтиками, смазать маслом и обжарить на сковороде до золотистого цвета. Корочку с двух сторон натереть зубчиком чеснока.
Сыр поставить в форму для запекания и на 20 минут отправить в разогретую до 180 °С духовку. Готовый камамбер сразу подавать к столу, окуная в расплавленный сыр хрустящие гренки.
Ещё одна оригинальная закуска к вину — груша, запечённая с сыром, мёдом и орехами.