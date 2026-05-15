Жгучий секрет вечной молодости: как сварить вкусный и полезный суп из крапивы

Крапива — одна из самых недооценнных в кулинарии трав. Она растёт повсеместно, обладает большим количеством витаминов, полезных для кожи, волос, пищеварения и обмена веществ. Её можно использовать в выпечке, омлетах и других блюдах. Опытные кулинары поделились с «Клопс» самым простым и вкусным рецептом щей с крапивой.
Ингредиенты
- куриный бульон — 500 мл;
- молодая крапива — 1 пучок;
- репчатый лук — 2 шт;
- растительное масло — 30 мл;
- стебель сельдерея — 2 шт;
- картофель — 200 г;
- куриное яйцо — 1 шт;
- сметана — 20 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Поставить кастрюлю с бульоном на огонь и положить нарезанный мелким кубиком картофель. Крапиву обдать кипятком, опустить в ледяную воду и нашинковать. Яйца отварить вкрутую и очистить.
Лук, сельдерей и чеснок измельчить и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Когда бульон закипит, добавить зажарку и варить 15–20 минут. Посолить, поперчить и положить крапиву. Готовить ещё 10 минут и подавать к столу с ложкой сметаны и разрезанным на две половинки яйцом.
Совет редакции
Не стоит собирать крапиву у дороги и загрязнённых местах. Лучше выбирать молодые растения (они меньше жгутся), которые растут в лесу или на своём участке. Чтобы не получить ожог кожи, при обработке крапивы стоит надеть перчатки. Щи из неё можно варить на мясном и овощном бульоне или просто на воде.
Для тех, кто любит классические овощные супы, «Клопс» нашёл проверенный рецепт щей с квашеной капустой.