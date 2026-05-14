Минимум грязной посуды и максимум вкуса: простой рецепт пасты со сливочным соусом и креветками

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Макароны — простое блюдо, но к нему всегда нужны соус и мясо. Лучше всего пасту дополняют сливки, так как их нежный вкус хорошо сочетается с успугим тестом, сваренным аль денте. Однако ещё насыщеннее она станет с креветками, обжаренными в масле со специями. Как просто и быстро приготовить такой обед на домашней кухне, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. спагетти — 200 г;
  2. креветки — 200 г;
  3. сливочное масло — 100 г;
  4. сливки 20% — 200 мл;
  5. чеснок — 1 зубчик;
  6. оливковое масло — 1 ст. л;
  7. лимонный сок — 1 ст. л; 
  8. пармезан — 50 г; 
  9. свежие петрушка и базилик — 1 пучок; 
  10. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Отварить макароны в кипящей подсоленной воде по инструкции на упаковке. При выборе пасты стоит отдать предпочтение толстым и плоским сортам с шершавой поверхностью, так как они лучше удерживают соус. Готовить до состояния аль денте и откинуть на дуршлаг. 

В сотейнике разогреть оливковое масло и обжарить чеснок до появления характерного аромата. Добавить креветки и готовить 2–3 минуты, пока цвет не сменится на нежно-розовый. Влить сливки, положить сливочное масло и довести смесь до кипения. Посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. 

Уваривать соус на медленном огне 5 минут. Затем добавить пасту и прогреть ещё 5–7 минут. Готовое блюдо подавать в горячем виде и украсить листиками свежей зелени.  

