После этого рецепта нет смысла ходить в магазин за хлебом: как самостоятельно испечь дома пышную буханку

Хлеб в магазинах не всегда радует ценой и качеством — то текстура напоминает картон, то вкуса нет. Кроме того, он быстро черствеет и плесневеет. Однако решается эта проблема проще, чем кажется. Из продуктов, которые есть на любой кухне, можно испечь буханку пшеничного хлеба дома, причём добавить в тесто любимые приправы и семечки. Как сделать хлеб своими руками, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- мука — 500 г;
- вода — 320 г;
- сахар — 20 г;
- растительное масло — 20 г;
- дрожжи — 1 ч. л;
- соль — 8 г.
Приготовление
В глубокую миску влить 120 мл тёплой, но не горячей воды, добавить сухие дрожжи и сахар. Перемешать и дать настояться полчаса при комнатной температуре. Когда опара поднимется, налить оставшуюся воду, растительное масло и просеять муку. Замешать тягучее тесто, которое немного прилипает к рукам.
Накрыть колобок пищевой плёнкой и полотенцем, оставить в тёплом месте на два часа. Тесто должно увеличиться примерно в два раза.
На присыпанном мукой столе размять шар и слепить буханку необходимого размера. Выложить в застеленную пергаментом форму и дать настояться 50 минут.
Выпекать хлеб в заранее разогретой до 240 °С духовке. Спустя 20 минут убавить температуру до 200 °С и подождать ещё 25 минут.
Свежую домашнюю буханку важно положить в правильное место и упаковать, чтобы она как можно дольше оставалась нежной, не засыхала и не плесневела.