Рыба оставалась нежной даже на следующий день: как правильно запечь горбушу с лимоном и пряными травами

Горбуша — сложная в приготовлении рыба, так как из-за низкого содержания жира она быстро пересыхает и становится менее вкусной. Однако решить эту проблему можно с помощью фольги, правильного тайминга и лимонной кислоты. Как вкусно запечь красную рыбу, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- горбуша — 300 г;
- лимон — 1 шт;
- соевый соус — 2 ст. л;
- свежий укроп — 1 веточка;
- прованские травы, базилик, сушёный чеснок — по вкусу.
Приготовление
Рыбу промыть, выпотрошить, отрезать голову и плавники. Сбрызнуть лимонным соком, затем смазать рыбу смесью соевого соуса и приправами с мелконарезанным укропом. Положить в холодильник мариноваться на полчаса.
Выложить горбушу в форму и накрыть фольгой (блестящей стороной вовнутрь). Запекать 30 минут при 180 °C.
Совет редакции
Чтобы сделать блюдо ещё сочнее, можно добавить в маринад оливковое масло. При запекании не стоит часто открывать духовку — это собьёт температуру и увеличит время приготовления.
