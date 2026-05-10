Дети и внуки съели по три тарелки моего фирменного блюда: как приготовить пышное пюре с котлетами и секретной подливкой

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Ингредиенты 

  1. фарш (50% говядина, 50% свинина) — 500 г; 
  2. лук — 2 шт;
  3. морковь — 1 шт;
  4. чеснок — 1 зубчик;
  5. растительное масло — 1 ст. л;
  6. мука — 1 ст. л;
  7. сметана — 2 ст. л; 
  8. соевый соус — 1 ст. л;
  9. вода — 200 мл;
  10. картофель — 5 шт; 
  11. молоко — 100 мл; 
  12. сливочное масло — 50 г; 
  13. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Одну луковицу с чесноком мелко нашинковать, добавить в фарш и приправить специями. Сформировать котлеты и обжарить с двух сторон до образования корочки. Затем накрыть сковороду крышкой и тушить 10 минут. 

Вторую луковицу вместе с морковью мелко нарезать и обжарить на медленном огне до мягкости. Добавить муку, сметану и соевый соус. Уваривать подливу до более густой консистенции. 

Картофель почистить, отварить с подсоленной воде 25–30 минут, затем слить воду и размять толкушкой. Добавить молоко, сливочное масло и замешать пюре. Для более нежной консистенции лучше пробить массу погружным блендером. 

Выложить на тарелку горку пюре, сверху — пару котлет. Полить подливой и украсить свежей зеленью. 

