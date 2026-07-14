16:14

«Булочка моя, всё будет хорошо!»: малышка, сбитая пьяным лихачом в Прибрежном, вышла из комы (видео)

  1. Происшествия
Автор:

Годовалая малышка, сбитая в Прибрежном пьяным лихачом вместе с мамой и братом, потихоньку приходит в себя — девочка вышла из комы. Об этом «Клопс» рассказал отец девочки Владислав. 

Мужчина рассказал, что они с женой постоянно ездят к дочке. В последний раз родители были в больнице во вторник, 14 июля. 

«Потихоньку она приходит в себя. Сердечко работает само, но ещё она на вентиляции лёгких. Завтра должны пробовать отсоединять и смотреть дальше по состоянию. Сказали, что как только сама задышит, ей сделают МРТ. Дальше будет видно, что делать.

В целом ручками шевелит, глазками смотрит, но ещё слабенькая. 

Врачи говорит, что динамика положительная», — рассказал Владислав. 

Он добавил, что физическое состояние жены тоже улучшилось. Молодая женщина понемногу приходит в себя после аварии. 

«Ромочку проводили... Народу было очень много, приезжали незнакомые люди, но, в основном, все знакомые, близкие. Теперь каждый день ездим к нему, ходим в церковь, ставим свечи», — описывает жизнь семьи Владислав. 

Помочь пострадавшим безвозмездно вызвались адвокаты калининградской коллегии «Созвариев и партнёры». С ними уже встретились и подписали договор. 

«В пятницу меня вызывают на допрос. Думаю, что там поговорю со следователем и всё подробно узнаю», — добавил собеседник «Клопс».

Смертельное ДТП произошло 5 июля в Прибрежном. Пьяный водитель на Mercedes снёс женщину, которая везла в коляске годовалую дочь, и её трёхлетнего сына. Мальчик погиб на месте. Водителя арестовали, возбуждено уголовное дело. Подробности трагедии читайте на «Клопс».

Тема:
Смертельное ДТП в Прибрежном, где пьяный водитель сбил мать с двумя детьми
Свежие новости по теме
«Булочка моя, всё будет хорошо!»: малышка, сбитая пьяным лихачом в Прибрежном, вышла из комы (видео)
14 июля 2026
16:14
Если нет тротуаров, нужно менять организацию движения ради безопасности: эксперт — о смертельном ДТП в Прибрежном
10 июля 2026
14:45
Стала известна дата погребения трёхлетнего малыша, сбитого с мамой и сестрой пьяным лихачом в Прибрежном
09 июля 2026
14:01
Сотни людей поддержали семью насмерть сбитого в Прибрежном мальчика, собрав больше миллиона рублей
07 июля 2026
11:54
«Пришло время этих детей»: очевидцев шокировали слова водителя, насмерть сбившего ребёнка в Прибрежном (видео)
06 июля 2026
17:20
Все новости по теме
9 240
Происшествия