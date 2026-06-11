Прокуратура рассмотрит вопрос об обжаловании приговора экс‑главе калининградского фонда капремонта и его подчинённым

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Прокуратура Калининградской области рассмотрит вопрос об обжаловании приговора, который назначили бывшему руководителю фонда капремонта Олегу Туркину и его сотрудникам за растрату средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 11 июня.



В 2020–2024 годах бывший руководитель фонда капитального ремонта Олег Туркин вместе с подчинёнными направлял средства фонда на цели, не связанные с капремонтом многоквартирных домов. Суд признал их виновными в растрате. С учётом ст. 64 УК РФ им назначили наказание: штрафы от 170 до 350 тысяч рублей.

В прокуратуре сообщили, что после изучения приговора будет решён вопрос о его возможном обжаловании в апелляционном порядке.