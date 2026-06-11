17:08

«Я своей позиции не менял»: экс-глава регионального ФКР прокомментировал решение суда

  1. Калининград
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«Я своей позиции не менял»: экс-глава регионального ФКР прокомментировал решение суда - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Олег Туркин, экс-глава регионального Фонда капремонта, пока не определился, будет ли оспаривать вынесенный в отношении него накануне приговор. Об этом он сообщил «Клопс» в четверг, 11 июня.

«В целом я благодарен суду за внимательное рассмотрение дела, — сказал Олег Алексеевич. — И с уважением отношусь к судебным решениям». Как пояснил бывший руководитель, полный текст документа он и его защитники получили только сегодня. Теперь у них есть 15 суток, чтобы внимательно изучить материалы. 

«Надо сперва ознакомиться с текстом и сформировать позицию относительно дальнейших процессуальных действий», — пояснил он.

В то же время Олег Туркин подчеркнул, что свою позицию не менял и вины не признавал. «Мне кажется, моё имя останется честным для тех людей, чьё мнение мне важно. Я и в суде говорил о том, что я могу честно смотреть людям в лицо», — сказал он, добавив, что все расходы, которые несла организация, искренне считал направленными на достижение целей фонда и улучшение его работы.

Тема:
Уголовное дело против экс-главы областного Фонда капремонта Олега Туркина
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