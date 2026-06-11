Туркин закрыл долг за всех: подробности мягкого приговора экс-главе и бывшим сотрудникам калининградского ФКР

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Бывшему руководителю регионального Фонда капремонта Олегу Туркину назначили штраф с учётом выплаченных им 9,2 млн рублей, положительных характеристик и семейных обстоятельств. Об этом пресс-служба областного суда пишет в своём канале на платформе Макс в четверг, 11 июня.

В материалах дела говорится, что с января 2020-го по июнь 2024 года Туркин и шестеро его подчинённых растратили деньги ФКР. По данным суда, средства уходили на праздники и другие цели, а общий ущерб фонду и региональному минстрою составил 9 199 772,7 рубля.

Все участники дела, кроме одной фигурантки, вину не признали и заявили, что действовали законно. Их действия квалифицировали по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённая лицом с использованием своего служебного положения, совершённая организованной группой в особо крупном размере»).

При назначении наказания экс-главе фонда учли, что он впервые совершил преступление, имеет положительные характеристики, ведомственные награды и благодарности. Смягчающими обстоятельствами также стали двое малолетних детей на иждивении, заболевания у самого Туркина, его супруги и пожилой матери.

Отдельно суд указал на полную добровольную выплату этой суммы. Туркин пояснил, что сделал это за всех подсудимых, поскольку «как руководитель несёт за них ответственность». Его бывшие коллеги внесли ещё 600 тысяч рублей.

Совокупность смягчающих обстоятельств признали исключительной и применили статью 64 УК РФ, которая позволяет назначить более мягкое наказание. Самый крупный штраф получил Туркин, его подчинённые — от 170 до 300 тысяч рублей.