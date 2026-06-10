Дело о тратах на такси и забавы: экс-главу калининградского ФКР Олега Туркина приговорили к штрафу

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Ленинградский районный суд признал бывшего руководителя регионального Фонда капитального ремонта Олега Туркина виновным в присвоении более 9 млн рублей и назначил ему штраф. Об этом пишет портал «Калининградские новости».

Заседание прошло в среду, 10 июня. Суд счёл вину Туркина полностью доказанной, но выбрал более мягкое наказание, чем просило обвинение, поскольку экс-глава фонда полностью возместил ущерб. Сначала сумма составляла 350 тысяч рублей, но с учётом времени задержания — с 20 по 22 июня 2024 года — её снизили до 330 тысяч.

Заместителю Туркина назначили 300 тысяч рублей, позже сумму уменьшили до 280 тысяч по тому же основанию. Остальные участницы дела тоже избежали лишения свободы и отделались денежными взысканиями. Суд также постановил снять арест с имущества фигурантов после вступления приговора в законную силу.